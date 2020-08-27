 

Ученые: Лекарства от коронавируса кошек оказались эффективными против SARS-CoV-2

27.08.2020, 23:37, Разное

Канадские исследователи в ходе исследования обнаружили факт эффективного действия препаратов, изначально предназначенных для лечения болезни, вызываемых коронавирусом кошек, против SARS-CoV-2. По мнению исследователей, необходимы клинические испытания лекарства на людях уже в ближайшее время.
Препараты GC376 и GC373 были ранее разработаны для лечения кошек от вирусного перитонита. Данное заболевание провоцируется коронавирусом FCoV, проникающим в полость желудочно-кишечного тракта питомцев. Ключевым компонентом, провоцирующим инфицирование, в данном случае является фермент Mpro, способствующий формированию новых частиц у всех типов коронавируса, в том числе – у FCoV и SARS-CoV-2. В ходе эксперимента, проведенного на человеческих клеточных моделях, исследователи извлекли указанный компонент из пораженных коронавирусом клеток и соединили его с частицами GC376 и GC373. В итоге выяснилось, что оба препарата имеют свойство к блокированию размножения инфекции.

“Наши эксперименты показали, что препараты GC376 и GC373, которые создали для борьбы с кошачьим перитонитом, могут очень эффективно блокировать вирусный фермент Mpro в культурах клеток человека. Очевидно, что эти лекарства нужно максимально оперативно проверить в клинических испытаниях на добровольцах”, – резюмировали канадские эксперты. Об этом пишет Nature Communications.



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