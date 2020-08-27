“Помню и люблю!”: Агата Муцениеце удивила поклонников фотоснимком с покойным отцом

27.08.2020, 23:37, Разное

Популярная актриса Агата Муцениеце разместила на своей странице в Instagram редкий семейный фотоснимок. Поразительное сходство покойного отца знаменитости и её бывшего мужа Павла Прилучного вызвало большое удивление поклонников.

На опубликованном архивном фотоснимке артистка изображена совсем маленькой в компании с сестрой. Обе они сидят на коленях покойного отца, а фоном композиции служит кухня, на которой семья занимается чисткой собранных грибов. Публикацию Муцениеце посвятила годовщине рождения родного человека и сопроводила пост обращенными к нему тёплыми словами. Телезвезда призналась, что всегда ощущает его духовную близость и очень скучает, помнит и любит. Свои откровения красавица завершила напутственными словами к фолловерам: “Цените близких, если они рядом! Цените жизнь, каждую секунду – это наше самое большое сокровище!”.

Среди подписчиков нашлись те, кто очень проникся душевными словами актрисы, отметив проникновенную сентиментальность её слов. Однако абсолютное большинство поклонников с удивлением признали, что покойный отец Агаты Муцениеце очень похож на её бывшего супруга Павла Прилучного. Кое-кто из них даже посчитал увиденный примечательный факт подтверждением теории о том, что девушки выбирают себе спутников, похожих на отца. К слову, за несколько часов публикация набрала более 75 тысяч “лайков”.