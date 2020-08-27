В Украине умерло рекордное число больных с COVID-19, на киевской трассе обстреляли автобус с людьми. Главное за день

27.08.2020, 23:25, Новости дня

В Харьковской области обстреляли автобус

На трассе Киев – Харьков в районе Люботина Харьковской области обстреляли автобус с членами организации “Патриоты – За жизнь”, заявил народный депутат от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Илья Кива. Он утверждал, что одного человека похитили, а к нападению причастны “Национальный корпус” и полк “Азов”.

В полиции информацию о похищении человека опровергли и сообщили, что в результате нападения пострадало два члена организации “Патриоты – За жизнь”.

В “Национальном корпусе” заявили, что ни они, ни полк “Азов” не причастны к обстрелу автобуса, и призвали полицию задержать самого Киву за “причастность к организации террористического акта на трассе Киев – Харьков”.

Позже в МВД сообщили о задержании причастных к нападению и о том, что в деле замешана политика.

Рекордная смертность от COVID-19 в Украине

В Украине зафиксировано рекордное количество умерших за сутки больных с коронавирусной инфекцией – 49. По данным на утро, общее количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло в стране 112 059.

В стране обновили карантинное зонирование

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила новое эпидемическое зонирование, которое начнет действовать в Украине с 31 августа. К “красной” зоне будет отнесено больше территорий.

Саакашвили заявил, что включился в политику Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который в Украине возглавляет Исполнительный комитет реформ, объявил, что активно включился в грузинскую предвыборную кампанию. Он отметил, что обязанности главы украинского комитета он продолжает исполнять одновременно с этим.

Глава минюста Грузии Тея Цулукиани напомнила, что в отношении Саакашвили в стране вынесено несколько обвинительных приговоров и в случае, если он попробует вернуться в Грузию, его задержат и отправят за решетку.

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МИД Украины также выразил российской стороне протест в связи с очередным “гуманитарным конвоем”, отправленным на оккупированную территорию Донбасса.

Иран согласился допустить экспертов МАГАТЭ

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“Новозеландского стрелка” приговорили к пожизненному заключению

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