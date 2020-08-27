“Безнаказанность порождает вседозволенность”. Зеленский отреагировал на стрельбу в Харьковской области

27.08.2020, 23:25, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил полицию за быстрый результат с задержанием подозреваемых по делу стрельбы в Харьковской области. Соответствующее обращение 27 августа опубликовано в Telegram-канале главы государства.

“Именно безнаказанность порождает вседозволенность, а значит, расследование по таким делам должно происходить как можно быстрее, а суды должны принимать решения, руководствуясь исключительно буквой закона, а не политической конъюнктурой”, – заявил президент.

Зеленский отметил, что ни принадлежность к определенным политическим силам, ни приверженность различных идеологий, вероисповеданий, взглядов, если это не запрещено законодательством, не должны быть оправданием преступлений.

“Множество правоохранительных органов сосредоточили внимание на экономических и коррупционных преступлениях, борьба с которыми, конечно, важна, но мы не должны допустить возвращения к “лихим 90-м” с дерзкими разборками на улицах. Поэтому громкие слова должны наконец превращаться в результат, а виновные – получать реальное наказание”, – добавил он.

По словам Зеленского, в Украине десятилетиями слушали лозунг “Закон – один для всех”.

“Общество должно вспомнить, что в государстве есть полиция и есть Закон. А гражданин – получить ощущение защищенности” , – подитожил президент.

27 августа Кива сообщил, что на трассе Киев – Харьков расстреляли автобус с членами организации “Патриоты – За жизнь”. Он сообщал, что одного человека похитили. По его словам, нападающими были члены “Национального корпуса” и полка “Азов”.

В полиции информацию о похищении человека опровергли и сообщили, что в результате нападения пострадало два члена организации “Патриоты – За жизнь”.

В “Национальном корпусе” заявили, что ни они, ни полк “Азов” не причастны к обстрелу автобуса, и призвали полицию задержать самого Киву за “причастность к организации террористического акта на трассе Киев – Харьков”.

Вскоре после инцидента злоумышленников задержали в Красноградском районе Харьковской области. Всего задержали 14 человек.

Это уже второй за неделю инцидент при участии членов данной организации. 25 августа в центре Киева на бульваре Дружбы Народов 25 августа у них и активистов “Национального корпуса” произошел конфликт со стрельбой.