Украина направила ноту РФ в связи с визитом Путина в Крым

27.08.2020, 23:08, Новости дня

Украинский МИД направил ноту протеста в министерство иностранных дел РФ из-за визита президента Владимира Путина в Крым.

«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом президента Российской Федерации Владимира Путина», – сообщил украинский МИД, передает РИА «Новости».

Напомним, в четверг Путин открыл в Крыму автомобильное движение по трассе «Таврида» и пообщался со строителями дороги.

Напомним, в январе российский МИД возвращал украинской стороне ноту, направленную в связи с посещением полуострова президентом Владимиром Путиным.