Украина направила ноту РФ в связи с визитом Путина в Крым
27.08.2020, 23:08, Новости дня
Украинский МИД направил ноту протеста в министерство иностранных дел РФ из-за визита президента Владимира Путина в Крым.
«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом президента Российской Федерации Владимира Путина», – сообщил украинский МИД, передает РИА «Новости».
Напомним, в четверг Путин открыл в Крыму автомобильное движение по трассе «Таврида» и пообщался со строителями дороги.
Напомним, в январе российский МИД возвращал украинской стороне ноту, направленную в связи с посещением полуострова президентом Владимиром Путиным.
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