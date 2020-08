Подросток стала первой жертвой урагана «Лаура» в США

27.08.2020, 23:08, Новости дня

Девушка-подросток стала первой жертвой урагана «Лаура» в США, сообщили власти американского штата Луизиана.

Как информирует телекомпания NBC, погибшая находилась в доме, на который упало дерево. Власти не уточняют, когда произошел несчастный случай.

Crazy winds here in Lake Charles. We are in the putter eye wall moving to the inner eye wall of devastating hurricane #laura pic.twitter.com/OFfKPzkF0U

— Levi Newell (@levi_newell22) August 27, 2020

Напомним, во вторник глава американского государства Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Техас в связи с тропическими штормами «Марко» и «Лаура». Сообщалось, что шторм «Лаура» достигнет побережья американских штатов Техас и Луизиана в среду утром. При этом шторм усилится до урагана, США грозят наводнения. Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике с июня до конца ноября.

В июле Трамп объявил режим ЧС в Техасе из-за урагана «Ханна».