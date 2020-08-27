Корабль ВМС США вошел в территориальные воды Китая

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27.08.2020, 23:08, Новости дня

Ракетный эсминец ВМС США «Мастин» (Mustin) вошел в территориальные воды КНР в Южно-Китайском море неподалеку от зоны проведения военных учений в районе Парасельских островов, сообщило The Global Times.

Информация об инциденте стала известна изданию от официального представителя Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) старшего полковника Ли Хуаминя, передает ТАСС.

В материале отмечается, что морские и воздушные силы НОАК опознали американский корабль, предупредив о необходимости покинуть территориальные воды КНР.

Ранее Пентагон предупредил об угрозе дестабилизации в Южно-Китайском море.

Напомним, в среду США ввели санкции в отношении 24 компаний КНР за помощь в создании искусственных островов в Южно-Китайском море. В тот же день появилась информация, что в акватории Южно-Китайского моря Китай запустил две баллистические ракеты средней дальности для «предупреждения США».

В прошлую пятницу Китай выступил против планов США разместить ракеты малой и средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Также КНР демонстрировала на учениях новый бомбардировщик H-6J, который предназначен для защиты береговой линии.

В октябре 2019 года Китай на военном параде по случаю 70-й годовщины образования КНР показал новейшую межконтинентальную баллистическую ракету DF-41 («Дунфэн-41»). DF-41 разрабатывалась в Китае с 1980-х годов, испытания ракеты начали проводить с 2012 года.



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