Мнение: Это кто придумал вообще?

27.08.2020, 22:52, Разное

Больше всего на свете мне нравится, как в 21 веке, который буквально кишит информацией, эта самая информация может как вознести до небес, так и уничтожить. В первую очередь уничтожать она будет, конечно, наши с вами мозги, ибо фильтровать тонну говна, что ежедневно поступает в уши, не сможет ни одна микро-вселенная.

Обидчивые и при бабках всегда могут раздуть скандал при помощи СМИ, вбросить в Сеть выгодную только им информацию, а народ, как говорится, схавает и не сблюет.

Ярким примером последней недели стали новости о скорой отставке нынешнего губернатора Северной столицы. И, все бы ничего, но захотелось разобраться в причинах вбросов, ведь интереснее всего наблюдать за тем, как конкуренты меряются друг с другом достоинствами, а пипл не замечает главного.

Итак, допустим есть в Петербурге губернатор Александр Беглов с вполне себе неплохой командой, которой даже прошлогодний питерский снег не сильно омрачил картину, а только усилил его узнаваемость.

По данным статистики, рейтинг Беглова уверенными темпами движется к Собянинскому, но вернемся к нашей истории: есть у этого губернатора помощница Ирина Потехина, которая, пока была справа от градоначальника, все средства массовой информации бесконечно чесали за то, какая у них там офигенно налаженная связь, какая Потехина молодец и как круто она там всем заправляет, даже находясь в тени.

Вот, например, майская выдержка из поста «Мастера Пера»: «На самом же деле губернатор Санкт- Петербурга, наловчившийся еще прошлой снежной зимой создавать мемы наподобие «бегловской лопаты» , и сейчас продолжает взятый курс, доводя его до технологического совершенства. С подачи заместителя Беглова Ирины Потехиной над образом градоначальника северной столицы теперь работает политтехнолог Алексей Ситников, когда-то на украинских выборах придумавший знаменитую косу для Юлии Тимошенко».

Казалось, что они там с полувздоха друг друга понимали, пока 2020-ый не внес свои коррективы: несколько дней назад Потехина вылетела с поста замесителя и оказалась внизу турнирной таблицы. Сейчас ей поручено курировать Архивный комитет, а все действительно важные полномочия у нее отняты в пользу нового члена правительства Петербурга Александра Бельского.

Удивительно, но как только это произошло, «Мастер Пера» мгновенно переобулся, а в сети появилась информация о том, что совсем скоро Александр Дмитриевич помашет рукой городу и покинет его, чтобы занять пост, ВНИМАНИЕ, госсекретаря Союзного государства РФ и Белоруссии (бредовей идеи и быть не могло, конечно).

Сначала они дружно написали во все каналы, что Беглова целых два дня совершенно никто не видел (расстворился человек), а после «свергли» с поста нынешнего госсекретаря Григория Рапоту.

«Беглов давно знаком с Лукашенко, умеет с ним не только бесконфликтно, но и продуктивно взаимодействовать. Врио губернатора Санкт- Петербурга после перемещения Беглова , очевидно, станет вице- губернатор Максим Соколов», – поясняет Мастер.

Место Беглова, по версии сказочников, перейдет почему-то непременно к Алексею Миллеру (как будто у него своих дел нет), а город моментально превратится в сад.

Все-таки женская месть очень коварна, не так ли? И глупа одновременно.

Сначала «люблю-куплю», а потом вот так подло подсирать под дверь, да еще и без всякого предупреждения.

Понятно, дама обиделась, дама решилась на отчаянный шаг, дама совершила херню и вряд ли будет грустить по этому поводу.

А дальше что? Тачки пойдет им всем балончиком размалевывать?