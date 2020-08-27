В Минске задержали еще двух корреспондентов ТАСС

27.08.2020, 22:48, Новости дня

Во время освещения акций протеста в Минске задержали фотокорреспондента ТАСС Наталию Федосенко и корреспондента Юрия Шамшура.

Федосенко находилась на площади Свободы, она успела сообщить редакции, что задержана и находится в автобусе. Позднее Шамшур, находившийся на площади Независимости, сообщил, что его посадили в автобус вместе с несколькими другими людьми. «Нас уводят к автобусу, девять человек и я», – сообщил он.

Вместе с тем, в МВД заявили, что журналистов на акции протеста на площади Независимости не задерживают, а доставляют в РОВД для проверки аккредитации.

Силовики начали задерживать также участников акции на площади Независимости. Людей партиями заводят в автозаки. На данный момент задержаны минимум десять человек, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в четверг в Минске были задержаны корреспондент ТАСС и РИА «Новости». В ГУВД Минского горисполкома, группу журналистов доставили в РУВД для установления личности.