 

Варшавский зоопарк собрался давать слонам марихуану

27.08.2020, 22:48, Новости дня

Варшавский зоопарк решил провести эксперимент, в рамках которого слонам планируется давать медицинскую марихуану в виде жидких доз высокой концентрации каннабиноида CBD, информирует The Guardian.

В рамках эксперимента трем африканским слонам через хоботы будут даны жидкие дозы каннабиноида CBD высокой концентрации. В статье утверждается, что цель эксперимента – определить влияние медицинской марихуаны на уровень стресса у слонов, информирует The Guardian.

«Это, вероятно, первая инициатива такого рода для слонов», – сказала ветеринар Агнешка Чуйковска, ответственная за этот проект. Она утверждает, что препарат якобы не имеет вредных побочных эффектов для печени и почек, а также не вызывает эйфории.

Начальные дозы препарата сопоставимы с дозами для лошадей. В рамках эксперимента первые дозы уже дали самке по имени Фредерика. При этом, по словам ветеринара, слониха не сильно возражала. По словам ветеринара, результаты эксперимента станут понятны примерно через два года.

Ранее ученые, проводившие исследование для Американской кардиологической ассоциации, установили связь между курением марихуаны и сердечными приступами.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.08 / «Калашников» создал малогабаритные автоматы «Малыш» для самообороны

13.08 / Производитель спутников ГЛОНАСС решил отсудить у военных 32 млрд рублей

01.07 / Явка на голосовании по Конституции превысила 56%

06.07 / Экс-муж Поклонской баллотируется на пост “мэра” Севастополя от партии племянника Путина

07.07 / “Река покрыта бутылками, словно грязным ковром”. Президент Венгрии попросил Зеленского не загрязнять Тису

25.08 / The Times о совместных учениях Афин и Дубая – ОАЭ встали на сторону Греции в её споре с Турцией

04.08 / Рубль подешевел к доллару и евро

14.07 / Навальный вызван на допрос по новому уголовному делу

06.07 / ФИФА отложила определение городов, где пройдут матчи чемпионата мира 2026

14.08 / Командующий войсками ЦВО подвел итоги учений двух армий

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска