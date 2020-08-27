Варшавский зоопарк собрался давать слонам марихуану

27.08.2020, 22:48, Новости дня

Варшавский зоопарк решил провести эксперимент, в рамках которого слонам планируется давать медицинскую марихуану в виде жидких доз высокой концентрации каннабиноида CBD, информирует The Guardian.

В рамках эксперимента трем африканским слонам через хоботы будут даны жидкие дозы каннабиноида CBD высокой концентрации. В статье утверждается, что цель эксперимента – определить влияние медицинской марихуаны на уровень стресса у слонов, информирует The Guardian.

«Это, вероятно, первая инициатива такого рода для слонов», – сказала ветеринар Агнешка Чуйковска, ответственная за этот проект. Она утверждает, что препарат якобы не имеет вредных побочных эффектов для печени и почек, а также не вызывает эйфории.

Начальные дозы препарата сопоставимы с дозами для лошадей. В рамках эксперимента первые дозы уже дали самке по имени Фредерика. При этом, по словам ветеринара, слониха не сильно возражала. По словам ветеринара, результаты эксперимента станут понятны примерно через два года.

Ранее ученые, проводившие исследование для Американской кардиологической ассоциации, установили связь между курением марихуаны и сердечными приступами.