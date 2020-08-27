Силовики для Лукашенко и антитела для россиян

27.08.2020, 22:25, Разное

Главное из интервью Путина Сергею Брилеву.

В четверг, 27 августа, Владимир Путин дал интервью гендиректору телеканала «Россия» Сергею Брилеву, в котором затронул основные темы российской повестки: новую вакцину против COVID, конфликт в Беларуси и (не)вмешательство РФ в дела Минска. Пересказываем оценки Путина кратко и по пунктам.

Фото: Михаил Климентьев / пресс-служба президента / ТАСС

Про коронавирус и российскую вакцину

Путин заявил, что в 8 регионах страны популяционный иммунитет превысил 20%.

Говоря о российской вакцине, президент подчеркнул, что она прошла регистрацию в строгом соответствии с российскими законам, которые следуют мировой практике.

Он добавил, что в сентябре должна появиться еще одна вакцина от новосибирского центра «Вектор». Президент предположит, что две российских вакцины будут конкурировать, но по безопасности и эффективности они не будут уступать друг другу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ «Заявляют: мы уже победили, трам-тарарам-пам-пам». Профессор-вирусолог прочитал инструкцию российской вакцины от COVID-19Про протесты в Беларуси и задержанных боевиков ЧВК«Если люди вышли на улицу, все должны с этим считаться и реагировать», — пояснил Путин о белорусских протестах. Он напомнил, что Лукашенко говорил о готовности принять новую Конституцию и провести новые парламентские выборы, при этом за рамки действующей Конституции тоже выходить нельзя.

Правоохранители Беларуси ведут себя сдержанно, несмотря ни на что, считает Путин. «А кому было по себе, когда в европейских странах люди гибли? Разве по себе, когда в безоружного человека в спину стреляют? Разве кто-то из тех, кто ставит что-то в вину Лукашенко, разве они осуждают это? Я не видел. Почему такая избирательность?», — спросил президент. По его мнению, кто-то извне хочет влиять на внутренние процессы в Беларуси ради продвижения своих интересов.

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Также Путин заявил, что по просьбе Лукашенко сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Беларуси.

«Но мы договорились также, что он [резерв] не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля,

и пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ», — отметил он.

Говоря про задержание россиян в преддверии выборов в Беларуси, Путин заявил, что это была «акция спецслужб». «Людей втемную использовали, чтобы переместить на территорию Беларуси. Как им сказали, они должны были выехать в третьи страны для абсолютно легальной работы. На самом деле их затащили на территорию Беларуси, но представили в качестве ударной силы для раскачивания ситуации в стране. Наши пограничники их не выпускали, кстати говоря, но их по поддельным документам ввезли. Это была операция украинских спецслужб при поддержке США, это известная информация», — уверен Путин.