Число заявок на пособие по безработице в США держится на уровне 1 млн

27.08.2020, 22:16, Новости дня

Число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе составило чуть более миллиона, что свидетельствует о замедлении восстановления рынка труда, в то время как пандемия COVID-19 продолжается, а финансовая помощь от государства иссякает.

Другие опубликованные в четверг данные подтвердили, что во втором квартале экономика пережила самый глубокий спад за 73 года, а корпоративные прибыли продолжают снижаться.

Число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе сократилось на 98 000 и составило 1,006 миллиона с учетом поправки на сезонность, сообщило Министерство труда. Опрошенные Reuters экономисты прогнозировали 1 миллион заявок.

Возобновление работы компаний в мае помогло снизить количество обращений с рекордных 6,867 миллиона в марте, когда многие предприятия были закрыты в попытке замедлить распространение коронавируса.

В начале этого месяца количество заявок впервые с начала пандемии упало ниже 1 миллиона.

Американские биржевые индексы в четверг открылись повышением, а курс доллара по отношению к корзине валют снизился. Цены на казначейские облигации демонстрируют смешанную динамику.

Министерство торговли также сообщило, что в прошлом квартале ВВП упал на 31,7 процента в годовом исчислении, а не что является самым глубоким спадом с момента начала ведения учета в 1947 году. В прошлом месяце сообщалось о снижении на 32,9 процента.