“Новости у нас не очень”: Максим Виторган разгневал подписчиков матерным стихотворением

27.08.2020, 22:10, Разное

Популярный актер Максим Виторган разместил на своей странице в Instagram весьма резонансный фотоснимок со следами повреждений на лице, который сопроводил откровенно нецензурным стихотворением. Использованная в публикации ненормативная лексика не на шутку разгневала подписчиков знаменитости.

На размещенной в личном микроблоге фото Максим Виторган позирует на фоне уличной газетной афиши в явно недовольном настроении. При этом на лице его присутствуют весьма характерные следы повреждений, а левая бровь даже заклеена лейкопластырем. Прокомментировать причины столь неприглядного вида артист не пожелал, зато сопроводил снимок очень неоднозначным слоганом в виде стихотворения. Впрочем, первые фразы творения прозвучали вполне тривиально: “Новости у нас не очень – вы заметили, ребят?”. Однако следующие строки оказались наполненными откровенно матерными словами, характерными скорее для лидера группы “Ленинград” Сергея Шнурова.



Стоит отметить, что более либеральные поклонники выразили обеспокоенность состоянием кумира и постарались допытаться у него о произошедших с ним проблемах. Однако абсолютное большинство подписчиков высказали бурное негодование сопроводительным нецензурным стихом, заявив, что такие неприятные фразы абсолютно не к лицу человеку со столь славной актерской фамилией. К слову, сходство стихотворного стиля с упомянутым эпатажным рок-музыкантом также было отмечено посетителями страницы актера.