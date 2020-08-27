Ученые узнали, что происходит с метеоритом во время падения на Землю

27.08.2020, 22:10, Разное

Ученые из США узнали, как изменяется структура метеорита и что с ним происходит во время падения на Землю. Для этого исследователи использовали компьютерное моделирование космического объекта.

Основную массу материала метеоритов составляет кремнезем. Специалисты решили подвергнуть этот кварцевый минерал ударному сжатию в условиях лаборатории с целью выяснить, какие процессы с ним происходят при столкновении метеорита с земной поверхностью. С помощью специальной пушки, ускоряющей снаряды, образцы компонента небесного тела подвергли атаке. Снаряды имели скорость в разы превышающие скорость выпущенной пули из винтовки.

Вместе с обстрелом кварца исследователи фотографировали структуру кремнезема во время попадания снаряда, используя рентгеновскую съемку. Было обнаружено, что из-за динамического удара, превышающего атмосферное давление в 300 тысяч раз, минерал оказывался в новой неупорядоченной кристаллической фазе. Ее структура представляет собой промежуток, разделяющий полностью неупорядоченное стекло и кристаллический стишовит. Однако после падения давления существование новой структуры прекращается.