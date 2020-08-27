 

“Тратит на Пугачеву 10 млн в месяц”: Андрей Разин объяснил решение Максима Галкина стать амбассадором AliExpress

27.08.2020, 22:10, Разное

Андрей Резин предположил, что ставший амбассадором AliExpress Максим Галкин тратит на Аллу Пугачеву не меньше 10 млн рублей в месяц. Таким образом продюсер объяснил сотрудничество телеведущего с китайской торговой площадкой.
С недавнего времени на российских каналах появились ролики с участием Максима Галкина, который рекламирует AliExpress. Видео, на котором телеведущий успевает сменить несколько образов, стало вирусным в Сети, а Андрей Разин уверен, что артист решился на этот шаг ради собственной супруги. По его мнению, на содержание большого дома и заботу о семье уходят крупные суммы, которые необходимо зарабатывать в тяжелое время. Разин намекнул на наличие финансовых трудностей, которые толкнули Галкина на поиск дополнительного заработка. Все гастрольные туры были отменены, из-за чего артисты страдают на безденежья. По подсчетам продюсера, в месяц Максиму Галкину необходимо тратить как минимум 10 млн рублей. При этом он считает Пугачеву “капризной дамой”, которая может съехать из деревни Грязь, если не выполнять ее требования. До пандемии у телеведущего было по 50 концертов в год, а на телевидении, по его мнению, нельзя заработать много.

Андрей Разин поддержал решение Галкина заработать на рекламе, отметив, что сам он тоже не упустил бы такой шанс. По его мнению, со второй волной коронавируса телеведущий может задуматься над продажей замка в Подмосковье, где живет вместе с семьей, и переехать в менее затратное место.



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