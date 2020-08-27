Злоумышленников, обстрелявших автобус с соратниками Кивы, задержали – Геращенко

27.08.2020, 21:58, Новости дня

Злоумышленников, которые 27 августа обстреляли микроавтобус с членами организации “Патриоты – За жизнь”, лидером которой является нардеп от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Илья Кива, задержали. Об этом в Facebook сообщил замглавы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.

“В результате четких и слаженных действий сотрудников полиции Харьковской области группа нападавших только что задержана в Красноградском районе Харьковской области”, – написал он.

По его словам, два человека в результате инцидента получили ранения из травматического оружия, еще у одного – черепно-мозговая травма.

Геращенко не уточнил личности злоумышленников, но отметил, что конфликт произошел между двумя группами сторонников разных политических сил. Он также напомнил, что политическим партиям запрещено иметь любые силовые формирования.

“Национальная полиция будет жестко и принципиально реагировать на любые силовые провокации, от какой бы политической силы они ни исходили – правых, левых, красных или голубых. Все лица, виновные в применении насилия, будут задержаны и привлечены к уголовной ответственности”, – добавил он.

Сегодня на трассе Харьков-Киев произошёл конфликт между двумя группами сторонников разных политических сил.В… Posted by Антон Геращенко on Neljapäev, 27. august 2020

Министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter добавил, что у пострадавших в стрельбе легкие ранения.

* “Зайки” в ряд – задержанны с мускулами и без мозгов, стрелявших в таких же, ехавших с политических гастролей.

Никто не погиб, легкие раны, но каждого из участвующих в этих провокациях ждёт жесткая ракция.

Политиканам: посеявший насилие -получит по лбу от Державы,без политики pic.twitter.com/Q9INbxKzdJ

— Arsen Avakov (@AvakovArsen) August 27, 2020

27 августа Кива сообщил, что на трассе Киев – Харьков расстреляли автобус с членами организации “Патриоты – За жизнь”. Он сообщал, что одного человека похитили. По его словам, нападающими были члены “Национального корпуса” и полка “Азов”.

В полиции информацию о похищении человека опровергли и сообщили, что в результате нападения пострадало два члена организации “Патриоты – За жизнь”.

В “Национальном корпусе” заявили, что ни они, ни полк “Азов” не причастны к обстрелу автобуса, и призвали полицию задержать самого Киву за “причастность к организации террористического акта на трассе Киев – Харьков”.

Это уже второй за неделю инцидент при участии членов данной организации. 25 августа в центре Киева на бульваре Дружбы Народов 25 августа у них и активистов “Национального корпуса” произошел конфликт со стрельбой.