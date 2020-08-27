Правительство Украины решило на сутки раньше закрыть границы и изменило правила запрета на въезд иностранцам

27.08.2020, 21:58, Новости дня

Кабинет Министров Украины изменил сроки действия запрета на въезд в Украину гражданам иностранных государств и перенес его начало с 29-го на 28 августа. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Также правительство расширило категории иностранцев, которые смогут пересекать украинскую границу

Теперь пересекать государственную границу Украины без дополнительных условий смогут:

лица, постоянно или временно проживающие на территории Украины;

беженцы или лица, которые нуждаются в дополнительной защите;

дипломаты, работники консульских учреждений, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей.

При наличии страхового полиса, покрывающего возможные расходы на лечение COVID-19 и обсервацию, в Украину смогут въезжать:

родственники первой линии граждан Украины;

лица, имеющие официальное действующее разрешение на работу в Украине;

лица, которые направляются на территорию Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;

главы и члены официальных делегаций иностранных государств, сотрудники международных организаций, а также лица, сопровождающие их, и въезжающие в Украину по приглашению президента Украины, Верховной Рады, Кабинета Министров, Офиса президента, Министерства иностранных дел.

водители и/или члены экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, члены экипажей воздушных, морских и речных судов, члены поездных и локомотивных бригад;

лица, прибывающие по приглашению МИД;

деятели культуры, прибывающие по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, сопровождающим каждого из них;

участники официальных спортивных соревнований, проходящих на территории Украины, и лица, их сопровождающие;

лица, осуществляющие перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;

лица, прибывающие на лечение в учреждения здравоохранения Украины.

Конечной датой запрета на въезд остается 28 сентября.

Під час позачергового засідання врахували зауваження громадян, які отримали протягом останньої доби, та внесли відповідні зміни до постанови. Posted by Денис Шмигаль on Neljapäev, 27. august 2020

С 29 августа по 28 сентября 2020 года границы Украины закроют для иностранцев, такое решение принято на заседании Кабинета Министров 26 августа. Ограничения не коснутся тех, кто имеет право проживания в Украине, учится на территории Украины, служит в Вооруженных силах, пересекает территорию страны транзитом (с выездом в течение двух дней), членов дипломатических миссий и спортивных делегаций. Решение принято единогласно в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

По состоянию на 27 августа общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 112 059, из них 2403 умерли, 54 217 человек выздоровели.