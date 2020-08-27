Политолог назвал определяющие успех кандидатов в губернаторы на предстоящих выборах факторы

27.08.2020, 21:48, Новости дня

Во всех регионах, где намечены выборы, избирательные кампании проходят по сценарию референдума – люди одобряют или не одобряют общий курс государства. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Журавлев, комментируя доклад Фонда развития гражданского общества, посвященный раскладу сил в российской провинции накануне единого дня голосования.

«В российской экономической системе лоббистские возможности играют очень важную роль. Для врио губернатора, чтобы показать социальную эффективность, нужно осуществить что-то серьезное. Например, по итогам поездки премьер-министра Мишустина по регионам Дальнего Востока было решено, что на Камчатке будет построена новая больница. Это решение заметно добавило очков врио губернатора Владимиру Солодову. Умение сотрудничать с федеральной властью сегодня во многом определяет успех губернатора», – считает гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Политолог согласился с прогнозами Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) о том, что на региональных парламентских выборах лидирующие места вновь займет «Единая Россия». «Поскольку в целом и губернаторские, и парламентские кампании идут по референдумному сценарию, я предполагаю, что почти везде победят представители партии парламентского большинства, а также кандидаты в губернаторы, которых эта партия поддерживает. Все объективные социологические данные указывают на это», – подчеркнул собеседник.

Тем не менее собеседник не исключил, что в Иркутской области на выборах губернатора некоторых успехов добьется оппозиция – например, во второй тур может пройти ставленник КПРФ Михаил Щапов. «В Иркутске столько времени был губернатор-коммунист, что там у коммунистов остался потенциал. Остальным партиям оппозиции – ЛДПР, «Справедливая Россия» – там приходится еще труднее. Обе эти партии – практически вождистские. Но не могут же Миронов с Жириновским лично избраться губернаторами во всех регионах», – говорит Журавлев.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг был опубликован доклад Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) «Выборы высших должностных лиц субъектов РФ и депутатов региональных парламентов в 2020 году». Во всех регионах, где проходят выборы глав, кампании пока идут по референдумным сценариям. Основные причины: достижения действующих глав, обеспечившие им популярность, высокая эффективность при лоббировании интересов регионов и в борьбе со вспышками COVID-19, а также «нейтрализация потенциально наиболее опасных соперников через межпартийные сделки».

Эксперты ФоРГО приводят в качестве примера Татарстан, Брянскую и Ленинградскую области, где действующие главы обладают высокой популярностью благодаря своим достижениям. Кроме того, доклад ФоРГО предсказывает в некоторых провинциях появлениев местных ЗакСобраниях депутатов от новых партий, – речь о таких дебютантах, как «За правду» Захара Прилепина, «Новые люди» и «Зеленая альтернатива». Журавлев согласен с прогнозом и объясняет предстоящий успех новичков законами «политической психологии».

«Возникла потребность в новых партиях. Многие люди, которые не могут найти среди четырех парламентских партий свою, ждут свежую силу, которая будет более адекватно отражать их интересы. Поэтому новизна сейчас – это ресурс. Но насколько это нужно региональным элитам? Зачем им дробление ресурсов?», – риторически спрашивает эксперт.

По мнению Журавлева, в глубинке настроения многих избирателей зависят от местных бизнесменов – лидеров общественного мнения, так что их мнение зачастую перевешивает запрос на новые партии. «Региональные бизнесмены и политики думают, зачем призывать голосовать за новичков? Ведь потом меня губернатор спросит: «А почему вы не меня поддержали, а Захара Прилепина?». Там очень узкие региональные элиты, поэтому там возможностей для лавирования у оппозиции меньше, на федеральном уровне оппозиции приходится легче», – подытожил Журавлев.

Как известно, прямые выборы глав регионов пройдут в единый день голосования 13 сентября в 18 регионах. Речь идет о Севастополе, Иркутской, Калужской, Архангельской, Брянской, Ленинградской, Костромской, Смоленской, Пензенской, Тамбовской и Ростовской областях. Глав также будут избирать в Пермском, Камчатском, Краснодарском краях, в Чувашии, Татарстане, Республике Коми, в Еврейской автономной области. Регистрация участников завершилась в начале августа. На губернаторские должности выдвинуты более 140 кандидатов от 24 партий. Кроме того, в 11 субъектах намечены выборы депутатов законодательных собраний.