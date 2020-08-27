Мнение: Качели

27.08.2020, 21:40, Разное

В Белоруссии власти снова начали пресекать протесты – ОМОН массово задерживает протестующих. В целом такие "качели" характерны для долгоиграющих сюжетов. Теперь у протеста есть сразу три варианта развития событий – он "сдувается" (что не исключено, так как организационно протестное движение так и не оформлено за исключением крайне невнятного координационного совета, который за все хорошее, но вопрос власти – ключевой вопрос – оставил без малейшего внимания), второй вариант – протестующие ответят повторением или еще более массовыми выходами на улицу, и наконец, третий – террор властей вызовет перерастание ненасильственного протеста в насильственный ответ.

Ответа, как именно будут разворачиваться события, сейчас нет ни у кого. Проблема Лукашенко в том, что даже в случае удержания им власти, ее легитимность уже не вернется на прежний уровень, а изоляция Белоруссии существенно усилится. Что отразится на экономике, а значит – миф о стабильности будет поставлен под сомнение, причем достаточно скоро. Полгода-год, и недовольство снова вытащит людей на улицу, причем не только сегодняшних "бомжей и алкоголиков", а "глубинный народ". Как это происходит в Хабаровске, где крайне сложно свалить всё на проплаченных хипстеров – там-то как раз бывший провластный электорат на улице, и ничего с этим уже не поделаешь.

Хороших решений за Лукашенко нет. Модель себя исчерпала, другую он представить не в состоянии, так как в любой другой модели его нет.