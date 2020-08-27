В переработке батареек может помочь апельсиновая кожура

27.08.2020, 21:31, Новости дня

Ученые предлагают использовать апельсиновую кожуру, чтобы утилизировать батареи более экологичным способом.

Во время нового исследования ученые высушили кожуру апельсина, измельчили ее до состояния порошка и смешали с лимонной кислотой фрукта. Такой способ помог ученым из отработанных литий-ионных аккумуляторов извлечь около 90% лития, кобальта, никеля и марганца. Эти показатели практически в полной мере соответствуют тем, которые достигались при помощи других методов.

После удачного эксперимента специалисты применили восстановленные металлы в новых литий-ионных батареях. На данном этапе для улучшения разработанной методики ученые планируют проведение дополнительных исследований.