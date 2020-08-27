Ученые рассказали, какой витамин употреблять, чтобы сохранить мышцы в старости

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27.08.2020, 21:31, Новости дня

Во время нового исследования ученые обнаружили, что витамин C может помочь улучшить состояние мышц в более зрелом возрасте.

Обнаружилось, что пожилые люди, которые употребляют много витамина С, имеют лучшую массу скелетных мышц. К слову, этот витамин содержится в цитрусовых, ягодах и овощах. По словам ученых, с возрастом люди теряют массу и силу скелетных мышц. Со временем такая потеря может привести к слабости и другим неприятным последствиям, среди которых: диабет второго типа, инвалидность, снижение качества жизни.

Командой ученых были проанализированы данные более 13 000 человек в возрасте от 42 до 82 лет. Обнаружилось, что добровольцы с наибольшим количеством витамина C в рационе или крови имеют самую большую расчетную массу скелетных мышц.



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