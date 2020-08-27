Лишь 5% похудевших на диете сохранят вес в течение 5 лет — диетолог Андрей Беловешкин

27.08.2020, 21:22, Разное



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По словам эксперта, эффективность любых диет весьма сомнительна, поскольку похудеть довольно несложно, гораздо труднее удержать здоровый вес. Исследования показывают, что лишь 5-6% людей удается сохранить полученный вес в пятилетнем промежутке, примерно половина наберет массу тела еще больше, чем до диеты.

«Правильная цель — не похудеть на 10 килограммов, а создать систему питания, которая позволит на протяжение многих лет удерживать здоровую массу тела. Человек худеет на какой-то диете, возвращается к прежнему питанию и по эффекту рикошета набирает дополнительные килограммы. Минус пять килограмм — плюс шесть килограмм. Минус шесть килограмм — плюс семь килограмм. Возникают такие качели, которые крайне вредны для обмена веществ», – сказал Андрей Беловешкин.

Система, которая обеспечивает контроль веса в течение долгих лет, по словам врача «до неприличия проста». Здоровое питание базируется на трех столпах: когда мы едим, как мы едим и что мы едим. Большинство людей с лишним весом грешат хаотичным перееданием, когда в течение дня кусочничают, думая, что «всего лишь одна рафаэлка» не навредит.

«Если подсчитать, сколько таких «кусочков» было съедено за неделю, можно убедиться, что набежало 2-3 тысячи лишних килокалорий. Достаточно соблюдать промежутки между приемами пищи и тогда человек начинает есть меньше», – отметил Беловешкин.

Одной из самых эффективных систем питания врач считает так называемое интервальное голодание, когда сужается «окно» между приемами пищи в сутках — например, промежуток между первой и последней едой составляет 8 часов, потом в течение 16 часов делается перерыв. Чем короче промежуток, тем меньше человек съедает.

Андрей Беловешкин также рекомендует максимально отказываться от переработанных продуктов в пользу цельных. То есть рыбу предпочесть рыбным котлетам, кусок мяса — ломтику бекона, яблоко — стакану яблочного сока. По его словам, человек, который переключается с переработанных продуктов на цельные, начинает съедать на 500 килокалорий в день меньше.

«Ну и третий вопрос — как мы едим. Это вопрос, связанный с контролем аппетита и голода. Многие люди с трудом различают стрессовый и эмоциональный голод от физического, привыкли все эти проблемы заедать. Для нашего организма тысячи лет существовало правило «если какая-то беда — поешь», это такой способ выживания. Но сейчас ситуация изменилась, мы умираем не от голода, а от переедания. Эта древняя программа в наших генах осталась и она нас подводит. Очень важно научиться есть только в ответ на реальный физиологический голод и справляться со стрессом другими способами, а не пивом с пиццей», – заключил эксперт.