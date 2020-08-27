Мнение: Об украинских граблях для Беларуси

27.08.2020, 21:20, Разное

И снова рука бескорыстной помощи Кремля тянется к братскому народу. Теперь её мощь предстоит испытать на себе соседям-белорусам. В общем… Шесть лет прошло – и каких лет! Но ничему и никого та украинская история не научила.

А параллели с ней – напрашиваются.

Если схематично, то надоевший многим президент, потерявший связь с реальностью, одним некрасивым поступком возмутил против себя массу народа своей маленькой, но гордой республики. Народ вышел на улицы, где получил дубиной. Но не убрался по домам, постанывая, а начал массово протестовать на Площади Независимости и других площадках в столице и остальных городах.

50… 100… 150… тысяч протестующих. Такая картинка не понравилась Москве. И вот уже наготове стоит с российской стороны резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии. Об этом заявил в четверг нынешний президент РФ Владимир #Путин. По его словам, #Россия имеет с Белоруссией «теснейшую кооперацию и родственные связи», а также – «обязательства в сфере безопасности». Поэтому российские силовики готовы вмешаться в ситуацию в соседней стране, хотя и с оговорками.

До кучи, Москва ещё и кредит Александру #Лукашенко выдала, как некогда Виктору Януковичу. Сумма втрое меньше, правда, не 3 млрд долл., а всего один. Ну так и #Беларусь меньше Украины.

Что дальше? Вежливые люди в Минске и присоединение – чего тут мелочиться – всей страны целиком? Ответные #санкции Запада и стремительный домкрат российской экономики? Третий раз на те же грабли? А лоб-то выдержит?