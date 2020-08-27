Задержаны подозреваемые в обстреле автобуса под Харьковом

27.08.2020, 21:08, Новости дня

Украинская полиция задержала подозреваемых в обстреле автобуса с представителями общественной организации «Патриоты – за жизнь» под Харьковом, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

«Сегодня на трассе «Харьков – Киев» произошел конфликт между двумя группами сторонников разных политических сил. В результате нападения на автобус одной из сторон были нанесены ранения из травматического оружия двум гражданам. Еще один житель получил черепно-мозговую травму. Информация о гибели кого-либо из участников противостояния не соответствует действительности», – написал Геращенко в Facebook.

По его словам, машины, на которых были нападавшие, уже установлены. «В результате четких и слаженных действий сотрудников полиции Харьковской области группа нападавших только что задержана в Красноградском районе Харьковской области», – добавил он.

Геращенко также напомнил, что «политическим партиям и вообще кому бы то ни было Конституцией Украины запрещено иметь любые силовые формирования. Право на законное применение силы есть только у государства». «Национальная полиция будет жестко и принципиально реагировать на любые силовые провокации от какой бы политической силы они не исходили – правых, левых, красных или голубых», – написал Геращенко.

Замминистра добавил, что «все лица, виновные в применении насилия, будут задержаны и привлечены к уголовной ответственности».

Ранее в четверг украинские политики сообщили в соцсетях, что радикалы под Харьковом заблокировали и расстреляли автобус с представителями общественной организации «Патриоты – за жизнь». Сообщалось, что двое погибли, один человек получил ранения и один похищен. Однако позже украинская полиция опровергла сообщения о жертвах.