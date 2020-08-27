 

Мнение: Путин не слил Лукашенко?

27.08.2020, 21:05, Разное

Владимир Путин ответил на вопросы ведущего программы «Вести в субботу» Сергея Брилёва и улетел в Крым открывать движение на трассе «Таврида».

Программа Брилева выходит по субботам, но интервью Путина запустили в народ в четверг (вот стенограмма). Видимо, потребовалось экстренно довести до народонаселения мысли президента о событиях в Беларуси (со всеми остальными мыслями можно было подождать до субботы, не устарели бы).

И сегодня же Путин отправился в Крым.

А вот это уже выглядит попыткой отвлечь внимание от интервью Брилеву, а именно от откровений президент про Беларусь.

Повторюсь, мысли Путина про Беларусь, похоже, потребовалось довести до народонаселения экстренно. Не удивлюсь, если в ближайшие дни, а то и часы начнется переброска в Минск «резерва из сотрудников правоохранительных органов» для помощи Лукашенко….

Или моя тревога беспочвенна?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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