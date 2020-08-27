Реакция на соду

27.08.2020, 21:00, Разное

Зачем Путин атаковал миллиардеров, покусившихся на башкирские шиханы.

«Перед тем, как мы перейдем к основному вопросу сегодняшнего дня, я бы хотел обратить внимание правительства, председателя правительства, других коллег… Я обратил внимание на конфликт в республике Башкортостан», — совещание правительства РФ с президентом, посвященное ковиду, внезапно прерывается на полуслове.

Глава государства, выслушав председателя федерального штаба по борьбе с коронавирусом Татьяну Голикову, решает сменить тему, отнявшую у власти изрядно электората, на тему, которая поддержку электората явно принесет.

Спич президента в стиле Мюнхена-2007 и «глотания пыли»-2002 можно приводить без купюр.

ПУТИН — О СИТУАЦИИ С ШИХАНАМИ БАШКИРИИ

«Ситуация вокруг “Башкирской содовой компании”. Деньги, заработанные компанией, практически в развитие не инвестируются, в регионе не остаются. При общем объеме выручки в прошлом году 45 млрд рублей, на инвестиционные цели пошло только 2,5 миллиарда.

Где деньги? Известно где: в офшорах.

На дивиденды в 2018 году было направлено 12,3 миллиарда рублей — это, как вы думаете, сколько от чистой прибыли? 106%. В 2019 году — 107%. Деньги идут туда, где проживают отчасти акционеры: на кипрские счета, во Францию, в Швейцарию. Если вы здесь работаете, в России, здесь зарабатываете деньги, нужно подумать о людях, которые работают на ваших предприятиях? Нужно подумать о будущих рабочих местах, о социальной сфере, об инфраструктуре? Бесконтрольное выкачивание денег без всяких обязательств, связанных с инвестициями — это такая, печальная история».

А потом перешел к теме, поднятой в недавнем расследовании «Новой газеты» — к истории создания «БСК». 20 августа в материале «Содоводы Башкортостана» мы рассказали, что слияние заводов «Сода», «Каустик» и «Березники» в «Башкирскую содовую компанию» было невыгодным для республики. До слияния государство контролировало высокоприбыльную «Соду», а нынешние владельцы «БСК» — низкоприбыльные «Каустик» и «Березники». Но в результате объединения республика потеряла контрольный пакет акций содового гиганта, а вместе с ним — большую часть прибыли от реализации его продукции. Этому, по нашим сведениям, могли способствовать бывшие чиновники правительства Башкирии.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Содоводы Башкортостана. Как бывший чиновник, оператор помойки и врач-стоматолог стали владельцами крупнейшей в мире содовой компании и подмяли под себя республику

ПУТИН — О ПОТЕРЕ КОНТРОЛЯ НАД СОДОВОЙ КОМПАНИЕЙ

«В начале 2013 года абсолютно чудесным образом через объединение компаний доля государства размывается. И снижается ниже контроля. Было 62%, а внезапно стало 38%. Не похоже, что целью акционеров сегодня является долгосрочное развитие компании. Похоже на выкачивание средств любой ценой и в как можно большем объеме. Я прошу правительство РФ совместно с руководством республики детально разобраться в ситуации. Предложить решение. Прошу прокуратуру провести проверку законности сделки, в результате которой был утрачен контроль над этими активами со стороны государства.

Я думаю, что люди, которые обратили внимание и которые выразили свое недоверие тому, что делается на месте, они в значительной степени правы. И нечего доводить до конфликтов. Нужно вести диалог с людьми».

Вся речь президента — явная работа на упреждение белорусского сценария. Притом — белорусскими же методами. Призыв отдать «земли крестьянам, а фабрики — рабочим» — вполне в стиле Лукашенко. И в случае с Башкирией он сработал:

люди, еще недавно проклинавшие власти, теперь хвалят президента: «Красавец».

К славе Владимира Путина уже причалил глава Башкирии Радий Хабиров. С тем же посылом: «В ближайшее время справедливость восторжествует и «Сода» вновь станет серьезным подспорьем для Башкортостана».

В случае с «БСК» такой крен в марксизм с его запретом частной собственности на средства производства даже выглядит уместным: политика нынешних акционеров компании — откровенно хищническая. Два шато во Франции на фоне оборванного Стерлитамака говорят о многом.

Но речи о справедливости работают не со всеми. Государство сможет избежать белорусского сценария, если действительно начнет упреждать конфликты. Если действительно научится слышать людей до того, как они тысячами выйдут бороться за очередную священную гору.

Иван Жилин

спецкор