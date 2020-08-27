NewsOne – глава СНБО назвал пандемию коронавируса первой мировой биологической войной

27.08.2020, 20:55, Новости дня

Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал пандемию коронавируса первой мировой биологической войной. Как пишет NewsOne, чиновник добавил, что, по его мнению, в современном мире кибернетическая и биологическая угрозы стали гораздо опаснее даже ядерного оружия.



Reuters

Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает пандемию коронавируса первой мировой биологической войной. Как передаёт NewsOne, об этом он заявил на встрече с послами Швеции и Финляндии на Украине.

По его мнению, в современном мире кибернетическая и биологическая угрозы стали гораздо опаснее даже ядерного оружия.

«Сегодня мы наблюдаем за первой мировой биологической войной, последствия которой ощущает весь мир», — отметил Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что странам-партнёрам нужно объединять усилия, для борьбы с этими угрозами. Он также показал дипломатам мощности Национального координационного центра кибербезопасности.

Как отмечает украинский канал, в пресс-службе СНБО не уточнили, что именно подразумевал Данилов под «биологической войной».