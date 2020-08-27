Польша вызвала посла Беларуси в связи с «необоснованными обвинениями» со стороны Лукашенко

27.08.2020, 20:50, Новости дня

Министерство иностранных дел Польши вызвало посла Беларуси, чтобы выразить протест против «необоснованных обвинений» после того, как белорусские СМИ сообщили, что президент Александр Лукашенко обвинил Варшаву в стремлении захватить часть страны в случае обострения кризиса.

«В связи с неоднократными необоснованными обвинениями со стороны руководства Беларуси в адрес Польши… посол Беларуси был вызван в Министерство иностранных дел сегодня в 15:00», – сообщил в «Твиттере» замминистра иностранных дел Марчин Пшидач.

Как сообщило в четверг белорусское государственное информационное агентство «БелТА», Лукашенко обвинил Польшу в планировании захвата Гродненской области в случае распада Беларуси. Этот регион граничит с Польшей и Литвой.

По данным агентства, Лукашенко заявил, что перебросил к границе с Польшей воинские части.

«Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно», – цитирует слова Лукашенко «БелТА».

Лукашенко также обвинил НАТО в наращивании сил вблизи границы с Беларусью.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду категорически опроверг это обвинение, заявив, что любая попытка белорусского правительства использовать западный альянс в качестве оправдания и повода для подавления протестов является «неправильной и необоснованной».