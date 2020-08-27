 

Число умерших от коронавируса в США приближается к 180 000

27.08.2020, 20:50, Новости дня

Число умерших от нового коронавируса в США приблизилось к 180 000 после новых вспышек в июне и июле, особенно в штатах Калифорния, Флорида и Техас.

Однако есть и признаки улучшения: по данным агентства Reuters, на прошлой неделе количество летальных исходов упало на 17 процентов по сравнению с позапрошлой неделей и впервые за несколько недель оказалось в среднем ниже 1 000 в день.

Однако, несмотря на снижение показателей заболеваемости, смертности и госпитализаций, эксперты в области здравоохранения опасаются, что может произойти еще одна вспышка, поскольку в стране открываются школы, а из-за похолодания люди чаще собираются в помещениях.

Число подтвержденных случаев заболевания в США в настоящее время превышает 5,8 миллиона – это самый высокий показатель в мире. По числу умерших Соединенные Штаты также занимают первое место.

Согласно подсчетам Reuters, в расчете на душу населения Соединенные Штаты занимают 12-е место в мире по количеству смертей (54 смертельных случая на 100 000 человек) и 10-е место в мире по количеству случаев заболевания (1774 случая на 100 000 человек).

Тем временем уровень потребительского доверия в США в августе упал до шестилетнего минимума, что поставило под сомнение устойчивость восстановления экономики после рецессии.



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