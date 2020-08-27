 

Украинская полиция опровергла сообщения о жертвах в результате обстрела автобуса

27.08.2020, 20:48, Новости дня

Национальная полиция Украины по Харьковской области не подтверждает сообщения о двоих погибших в результате обстрела автобуса с представителями общественной организации «Патриоты – за жизнь».

«Полицейские установили обстоятельства стрельбы под Харьковом. … В результате инцидента два человека получили травмы и доставлены в больницу. В регионе введена полицейская операция «Сирена», – говорится в сообщении пресс-службы главного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области в Facebook.

В то же время РИА «Новости» со ссылкой на главу пресс-службы Елена Баранник уточняет, что жертв и заложников в результате ЧП нет. «Двое раненых – один в руку, второй – в ногу, предварительно, из травматического оружия. Они находятся в больнице», – сказала Баранник.

Возбуждено дело по статье «Хулиганство».

Ранее в четверг украинские политики сообщили в соцсетях, что радикалы под Харьковом заблокировали и расстреляли автобус с представителями общественной организации «Патриоты – за жизнь». Сообщалось, что двое погибли, один человек получил ранения и один похищен. 



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