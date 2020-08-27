Российских журналистов отпустили после задержания в Минске

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27.08.2020, 20:48, Новости дня

Корреспондента ТАСС Юрия Шамшура и фотокорреспондентов агентства Наталию Федосенко и Сергея Бобылева отпустили из Октябрьского РУВД Минска после задержания во время освещения акций протеста в белорусской столице.

Шамшур добавил, что из РУВД также отпустили фотокорреспондентов агентств БелТА и МИА «Россия сегодня», передает ТАСС.

Кроме того, после проверки документов отпустили корреспондента РИА «Новости». В РУВД остаются около 15 человек.

Также во время протестов на площади Независимости была задержана корреспондент Deutsche Welle. «В Минске задержана наш корреспондент Александра Богуславская. По ее словам, сейчас ее ведут на проверку документов», – заявили в германском СМИ.

Между тем, к задержанным российским журналистам в отделение милиции приехал консул, идет проверка аккредитации, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что во время освещения акции протеста в Минске задержали ряд журналистов, в том числе сотрудников ТАСС и РИА «Новости». В ГУВД Минского горисполкома сообщили что, группу журналистов доставили в РУВД для установления личности.

К проверке ситуации подключилось российское посольство.



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