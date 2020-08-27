 

«Никогда не было так страшно»: Милана Тюльпанова о судьбе Максима Шугалея

27.08.2020, 20:45, Разное

Акция «Русские не сдаются!» стартовала в социальных сетях только сегодня, но к ней уже подключились сотни пользователей, в том числе известные блогеры и общественные деятели. С призывом не быть равнодушными к своим подписчикам обратилась и Милана Тюльпанова.
Телеведущая и соосновательница благотворительного фонда «Звезды детям» не смогла пройти мимо, узнав о страшной истории двух российских социологов – Максима Шугалея и Самера Суэйфана, удерживаемых в ливийском плену. «Еще никогда мне не было так страшно! Сегодня я узнала историю российского социолога Максима Шугалея», – написала Тюльпанова в своём Instagram-аккаунте.


Она призвала всех, кто увидит её пост, обязательно узнать больше о судьбе наших соотечественников, посмотрев первую часть основанного на реальных событиях фильма «Шугалей».

Большое количество неравнодушных людей выражают надежду, что акция в социальных сетях сможет помочь добиться освобождения россиян и привлечь как можно больше внимания к беде, произошедшей с нашими соотечественниками. «Давайте не забывать, что русские своих не бросают!» – заключила Милана Тюльпанова.



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