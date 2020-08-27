 

“Я кусала локти”: Юлианна Караулова отказалась петь в SEREBRO из-за Темниковой и Серябкиной

27.08.2020, 20:45, Разное

Известная телеведущая и эстрадная исполнительница Юлианна Караулова в беседе с ведущей программы “Алена, блин!” откровенно рассказала, что стало причиной ее отказа от участия в коллективе Фадеева SEREBRO в качестве третьей исполнительницы. Знаменитость отказалась петь в группе из-за Ольги Серябкиной и Елены Темниковой.
Артистка объяснила, что ей поступило предложение от Максима Фадеева, который только начал создавать женскую группу. Продюсеру нужна была третья исполнительница, однако Караулова рассматривала вариант с сольным проектом и ей предстоял непростой выбор. Звезда российской сцены осознавала: в группе будет сложно, кроме того Карауловой очень не хотелось портить хороших отношений с участницами музыкального коллектива.

“Я понимала, что мы не сработаемся”, – приводит слова бывшей исполнительницы 5sta Family newinform. Юлианна Караулова интересовалась, кто будет солисткой в SEREBRO и выяснила, что все должны быть равны и как таковой солистки быть не должно. Певица осознавала: в женском коллективе кто-то захочет быть первым и поэтому сама Караулова должна будет находиться в состоянии внутреннего противостояния. Знаменитость решила отказаться еще и потому, что ей пришлось бы бросить учебу в институте. Позднее, когда Темникова и Серябкина оказались на “Евровидении”, экс-финалистка проекта “Фабрика звёзд-5” пожалела о своем отказе: “Я кусала локти”.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Никола Пельтц показала обручальное кольцо, подаренное Бруклином Бекхэмом

08.07 / Собчак задержали в центре Москвы во время съемок

14.07 / Скандалы: «Меня раздражает всеобщее одобрение»

12.08 / Акакор – таинственный город на Амазонке, где жили сбежавшие нацисты и … пришельцы

13.08 / Мнение: Стал понятен «хитрый план Путина» в Белоруссии

22.07 / Ученые разработали защитный механизм организма от коронавируса без антител

21.08 / Регина Тодоренко стыдилась Топалова во время родов

06.07 / Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе

09.07 / Знакомый Прилучного рассказал, как Карпович добилась актера: «Висла на Паше»

15.07 / Мнение: Дацзыбао над зверофермой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска