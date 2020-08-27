“Я кусала локти”: Юлианна Караулова отказалась петь в SEREBRO из-за Темниковой и Серябкиной

27.08.2020, 20:45, Разное

Известная телеведущая и эстрадная исполнительница Юлианна Караулова в беседе с ведущей программы “Алена, блин!” откровенно рассказала, что стало причиной ее отказа от участия в коллективе Фадеева SEREBRO в качестве третьей исполнительницы. Знаменитость отказалась петь в группе из-за Ольги Серябкиной и Елены Темниковой.

Артистка объяснила, что ей поступило предложение от Максима Фадеева, который только начал создавать женскую группу. Продюсеру нужна была третья исполнительница, однако Караулова рассматривала вариант с сольным проектом и ей предстоял непростой выбор. Звезда российской сцены осознавала: в группе будет сложно, кроме того Карауловой очень не хотелось портить хороших отношений с участницами музыкального коллектива.

“Я понимала, что мы не сработаемся”, – приводит слова бывшей исполнительницы 5sta Family newinform. Юлианна Караулова интересовалась, кто будет солисткой в SEREBRO и выяснила, что все должны быть равны и как таковой солистки быть не должно. Певица осознавала: в женском коллективе кто-то захочет быть первым и поэтому сама Караулова должна будет находиться в состоянии внутреннего противостояния. Знаменитость решила отказаться еще и потому, что ей пришлось бы бросить учебу в институте. Позднее, когда Темникова и Серябкина оказались на “Евровидении”, экс-финалистка проекта “Фабрика звёзд-5” пожалела о своем отказе: “Я кусала локти”.