“Я сидела вся в крови”: Бывшая солистка “Тату” Юлия Волкова рассказала, как пострадала от “нерусского мужчины”

27.08.2020, 20:45, Разное

Юлия Волкова не любит афишировать личной жизни и делится откровенными переживаниями. Однако недавно в одном из интервью бывшая солистка группы “Тату” рассказала, как пострадала от рук “нерусского мужчины”, с которым у нее когда-то был роман.

Знаменитость самостоятельно воспитывает сына Самира и дочь Викторию и не хочет иметь ничего общего с бывшими избранниками. Волкова хочет создать полноценную семью, поэтому не прекращает поисков “единственного”. На протяжении четырех лет звезда российской эстрады состояла в отношениях с иностранцем. Их связывала “безумная страсть”, однако в один момент роман едва не завершился трагедией для певицы.

“Нерусский мужчина”, как называет бывшего Волкова, сломал исполнительнице челюсть в трех местах. Избавиться от обидчика в тот момент ей помогли случайные прохожие. Артистка пришла в себя, когда была в скорой и держала руками лицо, так как оно “не держалось”. Экс-солистка “Тату” смогла найти в себе силы держаться и не плакать ради сидящих рядом напуганных детей. “Я сидела вся в крови”, – ссылается на слова Юлии Волковой портал “Телепрограмма.про”.



Имени агрессивного избранника артистка не хочет называть, однако, возможно, речь идет о Парвизе Ясинове – сыне олигарха Обида, который является узбеком по национальности. В СМИ в 2007 году сообщали, что у певицы и представителя золотой молодежи была свадьба, а потом у них родился сын. Спустя три года пара рассталась. Юлия Волкова опасается за свою жизнь до сих пор, так как житель продолжает ее преследовать, словно маньяк. Она признается: “Пока я жива, он спокойно жить не будет”. Это исполнительница называет больной любовью из-за которой бывший способен даже убить.