“На насилии удержаться невозможно”: эксперт предрек падение власти Лукашенко

27.08.2020, 20:43, Разное

Аналогичной позиции придерживается руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Специалист считает, что Александр Лукашенко допустил фатальную ошибку.

По мнению эксперта, Лукашенко потерял идею национального суверенитета. Для победы ему нужно было от нее отказаться и принять курс на углубление интеграции с Россией, но вместо этого он продолжает мнить себя независимым правителем. Об этом свидетельствует характер поздравления, которое белорусский лидер направил президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с Днем независимости Украины. В нем Батька пожелал украинцам мира и стабильности, а также заговорил о готовности Минска к расширению двустороннего сотрудничества.

Колташов констатировал, что в настоящее время большинство белорусов настроены против президента. Он считает, что главе государства остается лишь одно – разрешить кризис насильственным путем. И в этом Александр Лукашенко может полагаться лишь на силовиков.

“Но только на насилии удержаться невозможно. В истории охрана неоднократно убивала правителей, когда оставалась их единственной опорой”, – подчеркнул экономист.

Последние выходки Батьки подтверждают прогнозы экспертов. На фоне растущего протеста Лукашенко демонстративно облачился в военное снаряжение перед камерами, взяв в руки оружие и вооружив даже своего младшего сына Николая. Кроме того, президент привел в полную боеготовность некоторые подразделения вооруженных сил под предлогом угрозы вторжения НАТО, а также выстроил плотную цепь из силовиков вокруг своей резиденции.