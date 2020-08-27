 

На трассе Киев – Харьков расстреляли автобус со сторонниками Кивы. Нардеп заявляет, что одного человека похитили

27.08.2020, 20:30, Новости дня

На трассе Киев – Харьков расстреляли автобус, в котором находились члены организации “Патриоты – За жизнь”, лидером которой является нардеп от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Илья Кива. Об этом депутат сообщил в Facebook.

“На трассе Киев – Харьков из автоматического оружия “Азовом” и “Нацкорпусом” расстрелян автобус с людьми. На нем передвигались члены нашего общественного движения “Патриоты – За жизнь”. Есть погибшие. Несколько человек похищены преступниками”, – написал он.

В эфире “112 Украина” он уточнил, что в автобусе было 22 члена его организации. Они возвращались из Полтавы, где проходила конференция партии “Оппозиционная платформа – За жизнь”. 

“Под Харьковом был заблокирован микроавтобус с гражданскими лицами и расстрелян из автоматического оружия. Получили огнестрельные ранения два человека и получили ранения из травматического оружия еще два человека. Одного человека представители “Национального корпуса” и “Азова” сегодня похитили”, – добавил он.

По словам Кивы, один из раненых – в тяжелом состоянии, у него ранения рук, ног и грудной клетки. Опубликованную в своем Facebook информацию о погибшем Кива опроверг.

Информацию о стрельбе Общественному подтвердила пресс-секретарь полиции Харьковской области Елена Баранник. Официальных данных о травмированных полиция пока не предоставляет.

Директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта сообщил журналистам, что троих пострадавших госпитализировали. У пациентов ушибы, травмы от резиновых пуль и бейсбольных бит.

Председатель харьковской организации “Оппозиционного платформы – За жизнь” Андрей Лесик подтвердил, что пострадавшие – члены организации “Патриоты – За жизнь”. По его словам, пострадали двое мужчин – один из них находится в тяжелом состоянии, у другого – огнестрельное ранение руки.

Это уже второй за неделю конфликт при участии членов организации “Патриоты – За жизнь”. 25 августа в центре Киева на бульваре Дружбы Народов 25 августа у них и активистов “Национального корпуса” произошел конфликт со стрельбой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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