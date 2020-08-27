Украина присоединилась к декларации ЕС, признающей выборы в Беларуси несвободными

27.08.2020, 20:30, Новости дня

Украина присоединилась к декларации Европейского союза о признании выборов президента Беларуси несвободными. Об этом 27 августа сообщили агентству “Интерфакс-Украина” в пресс-службе украинского Министерства иностранных дел.

“В контексте присоединения Украины к заявлениям ЕС по ситуации в Беларуси сообщаем, что 11 августа была обнародована декларация ЕС, открытая для присоединения третьих стран (“Беларусь: Декларация высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности от имени ЕС относительно выборов президента”). Украина присоединилась к указанной декларации”, – рассказали в пресс-службе.

В декларации от имени высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля говорится, что выборы в Беларуси “не были ни свободными, ни справедливыми”, а власти применили “непропорциональное и неприемлемое насилие” к протестующим.

МИД Украины 15 августа констатировал, что результаты выборов президента Беларуси не вызывают доверия в белорусском обществе.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков в стране начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о большем числе жертв.

17 августа депутаты Европарламента отказались признавать результаты выборов президента Беларуси и заявили, что считают Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.