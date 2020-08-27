Мнение: Золотой молоток, или почему чиновники нарушают ПДД

27.08.2020, 20:28, Разное

«Когда у тебя в руках молоток, все задачи кажутся гвоздями». Первыми это подметили японцы, а позже учёные подробно разобрали причины, по которым люди склонны использовать молоток даже там, где следовало бы применить плоскогубцы или отвёртку. Любопытные могут загуглить «закон инструмента», «молоток Маслоу» или «золотой молоток», это старая и известная концепция.

Весьма забавно наблюдать, как золотой молоток сверкает в политических спорах. Как правило, у политически заряженного блогера есть «враги», которых он считает главным злом. Это могут быть, например, евреи, американцы, либералы, коммунисты, чиновники или, допустим, одинокие молодые мамы. Вступая в спор с незнакомцем, такой блогер каждый раз испытывает большое искушение причислить незнакомца к группе привычных ему злодеев.

Согласно готтентотской морали, противная группа, — владельцы собак для кинофоба, например, — порочна и грешна поголовно. Согласно правилу золотого молотка, верно и обратное: многие кинофобы полагают, будто каждый неприятный им человек обожает собак. Типичный диалог в соцсетях:

— Для новичка «Кубунту» не очень подходит, багов много.

— Да нет там никаких багов, просто кое у кого руки кривые.

— Ах ты подлый собачник!

Ход мыслей тут примерно такой.

1. Я хороший человек, а собачники — плохие люди.

2. Тот, кто мне возражает, плохой человек.

3. Раз плохой человек, так значит наверняка собачник.

В этом построении есть очевидные логические ошибки, на разбор которых я не вижу смысла тратить время. Желающим почитать больше про логику рекомендую вот этот раздел на «Руксперте»:

https://ruxpert.ru/Искусство_спора

Золотой молоток зачастую полностью захватывает мысли своей жертвы. Так, к примеру, на дорогах некоторые водители ездят нагло или неумело, при этом далеко не всегда есть возможность рассмотреть издали, кто именно сидит за рулём.

Заприметив шальной автомобиль, шовинисты восклицают: «наверняка женщина за рулём». Другие выражаются иначе: «чиновник поехал», «богатая сволочь едет», «сто пудов либерал обочину занял». Представители враждебной группы мерещатся несчастным и в других местах: если официантка в рюмочной скорчит им недовольную гримасу, её немедленно назначат бывшей чиновницей, коммунисткой или, скажем, противницей короткоствола.

Как говорил Ваас Монтенегро, «безумие — это точное повторение одного и того же действия, раз за разом, в надежде на изменение». Привычка обвинять во всех своих бедах одну и ту же группу, пусть даже и злокозненную, заканчивается плохо: известный исторический пример, полагаю, вы помните.