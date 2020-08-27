Мнение: Помощь Александру Червоненко

27.08.2020, 20:19, Разное

Помощь Александру Червоненко

После обращения с просьбой о помощи в борьбе с раком, командованием уволен "Зима" – Александр Червоненко. Остался его без средств к существованию. Свинство и издевательство – эти определения характеризуют ситуацию.

Боец Александр, позывной "Зима", серьёзно болен, проходит очередной курс химиотерапии. Со службы уволен, старается восстановиться, денег на продолжение лечения катастрофически не хватает. На бойца уже были сборы, была сделана операция. Александр рассчитывал, что ему хватит собранного на процедуры и препараты, назначенные докторами. Увольнение поставило жирную точку на возможности самостоятельно решить этот вопрос. Обращаемся ко всем, кто захочет помочь Александру. На передовых позициях Саша с самого начала войны, имеет награды.

Онкология. В случае Александра пока лечение возможно.

Реквизиты на сбор средств для его лечения,

Сбербанк 5336 6902 8728 9534

Валентин Сергеевич А.

Перепост приветствуется.