Мнение: Резерв
27.08.2020, 20:10, Разное
Путин сообщил о том, что в России создан “резерв” из сотрудников правоохранительных ведомств, который может быть переброшен в Белоруссию в случае, если протестующие перейдут к бесчинствам и погромам.
В определенной мере это: а) говорит об отчаянном положении самого Лукашенко, б) о готовности Кремля к вторжению. Условие Путина (если перейдут к бесчинствам) здесь просто дымовая завеса. Всегда бесчинства можно организовать, если надо, и никакие протестующие для этого не нужны.
Для протеста в Белоруссии это явный сигнал – Россия теперь не может восприниматься в качестве нейтрального субъекта. Теперь речь может идти только о том, что Россия будет восприниматься исключительно как враг и противник.
Путин продолжает блестящую политику на постсоветском пространстве. Создание врагов из ничего – его личный конек.
Если Лукашенко не дезавуирует заявление Путина, то можно точно говорить, что как субъект политики он окончательно исчез. Теперь он банальная марионетка Кремля. Путин просто озвучивает это публично.
Источник: Эль Мюрид
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