Мнение: Резерв

27.08.2020, 20:10, Разное

Путин сообщил о том, что в России создан “резерв” из сотрудников правоохранительных ведомств, который может быть переброшен в Белоруссию в случае, если протестующие перейдут к бесчинствам и погромам.

В определенной мере это: а) говорит об отчаянном положении самого Лукашенко, б) о готовности Кремля к вторжению. Условие Путина (если перейдут к бесчинствам) здесь просто дымовая завеса. Всегда бесчинства можно организовать, если надо, и никакие протестующие для этого не нужны.

Для протеста в Белоруссии это явный сигнал – Россия теперь не может восприниматься в качестве нейтрального субъекта. Теперь речь может идти только о том, что Россия будет восприниматься исключительно как враг и противник.

Путин продолжает блестящую политику на постсоветском пространстве. Создание врагов из ничего – его личный конек.

Если Лукашенко не дезавуирует заявление Путина, то можно точно говорить, что как субъект политики он окончательно исчез. Теперь он банальная марионетка Кремля. Путин просто озвучивает это публично.