Радикалы под Харьковом расстреляли автобус с оппозиционерами, двое убиты

27.08.2020, 20:08, Новости дня

Радикалы под Харьковом заблокировали и расстреляли автобус с представителями общественной организации «Патриоты – за жизнь», двое погибли, один похищен, сообщил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.

«Только что под Харьковом заблокирован бандитами и расстрелян автобус с «Патриотами – за жизнь». Предварительно: двое убиты, один ранен и один похищен. Террористы больше не стесняются! Зеленский?», – написал он в Facebook.

В свою очередь депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива сообщил, что автобус был расстрелян на трассе Киев – Харьков.

«На трассе Киев-Харьков с автоматического оружия Азовом и Нацкорпусом расстрелян автобус с людьми. На нем передвигались члены нашего общественного движения «Патриоты – За Жизнь». Есть погибшие. Несколько человек похищены преступниками», – написал Кива в Telegram.

Инцидент подтвердил и журналист Анатолий Шарий, возложив ответственность за случившееся на президента Украины Владимира Зеленского.

«Дождались. Убийцы Зеленского из Нацкорпуса обстреляли автобус с «Патриотами за жизнь». Убиты два человека, один похищен. Эта тварь должна уйти с поста. Все, хватит. … Тварь зеленая открыто хочет гражданской войны. Сволочь, мразь ты хриплая, тебя несколько месяцев просили сделать что-то с этими террористами! Мразь, на твоих руках кровь», – написал в Twitter Шарий.

Тем временем украинские правоохранители сообщили, что харьковская полиция выясняет обстоятельства стрельбы в районе города Люботин. «На месте происшествия работает руководство областного главка полиции и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства устанавливаются», – говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

Ранее Кива заявил, что террористов на Украине нужно расстреливать на месте преступления.

Напомним, 3 августа стало известно о злоумышленнике, угрожающем взорвать бомбу в банке в центре Киева, который потребовал предоставить ему возможность выйти в прямой эфир одного из украинских телеканалов. Мужчина является гражданином Узбекистана. Вскоре сотрудники украинского спецназа обезоружили угрожавшего взорвать бомбу в банке.

Этот случай оказался уже третьим терактом на Украине за последнее время. 21 июля в украинском Луцке мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса. Террорист удерживал заложников более десяти часов. Президент Украины Владимир Зеленский по требованию террориста записал видеообращение, в котором призвал посмотреть американский документальный фильм «Земляне», после чего террорист отпустил заложников и сдался. Позже видеообращение было удалено.

Спустя два дня в Полтаве участник боевых действий в Донбассе на стороне украинской армии Роман Скрипник пытался угнать автомобиль, но был взят прямо на месте преступления. Скрипник выхватил гранату и взял в заложники одного из полицейских.