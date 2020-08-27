Специалисты сравнили эффективность тканевых масок

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27.08.2020, 20:05, Новости дня

Группа специалистов экспериментальным путем продемонстрировала, как будет распространяться поток воздуха при кашле во время ношения человеком масок из различных тканевых материалов.

На протяжении долгого периода исследователи спорят об эффективности масок для предотвращения распространения инфекции. По мнению некоторых экспертов, ни тканевые маски, ни респираторы не могут предотвратить заражение. Чтобы проверить, как на практике маски из различных материалов защищают человека, учеными был использован шлирен-метод. С помощью этого способа можно выявлять оптические неоднородности в прозрачных средах. Подобный метод позволяет визуализировать процессы, происходящие в воздушной среде.

Во время эксперимента с участием 5 добровольцев специалисты оценили скорость микроскопических капель и зону их распространения во время кашля. Обнаружилось, что самую высокую эффективность в снижении горизонтальной скорости распространения капель продемонстрировали респираторы N95.



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