Специалисты рассказали, как снизить необходимость распыления инсектицидов

27.08.2020, 20:05, Новости дня

Учеными была разработана новая система, которая медленно высвобождает феромоны муравьев с целью привлечения вредителей к инсектицидной приманке.

По словам специалистов, ловушки могут быть размещены в определенных областях для более целенаправленной защиты, вместо того, чтобы опрыскивать весь урожай пестицидами. Основными вредителями сельского и лесного хозяйства во многих районах тропиков являются муравьи-листорезы. Традиционные пестициды часто не являются специфическими для конкретных вредителей. Это приводит к значительным потерям средств борьбы с вредителями, вредному воздействию на других насекомых и загрязнению окружающей среды.

Группа ученых использовала молекулярные губки, чтобы впитать феромоны тревоги муравьев-листорезов, а затем медленно выпустить их с целью привлечения насекомых в ловушку. Обнаружилось, что изменение химических групп в основной структуре каркаса позволяет им регулировать скорость высвобождения феромонов таким образом, чтобы химические вещества могли высвобождаться в течение нескольких месяцев.