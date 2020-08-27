Новое средство было предложено для лечения диабета и ожирения

27.08.2020, 20:05, Новости дня

Специалисты представили доказательство концепции новой клеточной терапии против ожирения.

Потенциальная терапия основана на пересадке белых жировых клеток человека, генетически модифицированных, чтобы напоминать клетки бурого жира. Именно бурый жир способствует снижению уровня глюкозы и липидов в крови. Также он связан с метаболическими заболеваниями, среди которых диабет.

Люди с избыточным весом или ожирением имеют меньше полезного бурого жира. Для решения этой проблемы специалисты предлагают использовать клетки HUMBLE. Во время эксперимента на грызунах клетки HUMBLE функционировали, как настоящий бурый жир. Животные, которым была сделана трансплантация HUMBLE, показали высокую чувствительность к инсулину и способность выводить глюкозу из крови.