Тихий, но важный час

27.08.2020, 19:55, Разное



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минуты

Данные о пользе дневного сна привлекают все больше внимания. Некоторые фирмы предоставляют своим сотрудникам возможность воспользоваться тихим часом. Однако общество до сих пор часто навешивает социальные ярлыки на тех, кто спит днем, указывает Sleep Foundation. Тех, кто хочет вздремнуть задолго до сумерек, считают ленивыми и неамбициозными. Также существует стойкое мнение, что дневной сон – удел детей и стариков. Эксперты организации считают, что такие мнения ошибочны и людям следует объяснять преимущества короткого дневного сна.

Польза дневного сна для здоровых взрослых людей

Дневной сон улучшает внимательность и точность движений у людей, которые недоспали накануне. Однако и для тех, кто нормально высыпается ночью, польза от дневного отдыха очевидна и многогранна. Перечислим что может дать “тихий час” здоровью и психике.

Он улучшает настроение.

Облегчает логическое мышление

Увеличивает устойчивость людей к фрустрации, делает их менее импульсивными, помогает регулировать эмоции.

Улучшает способность к обучению.

Оптимизирует работу памяти

Снимает напряжение и стресс.

Уменьшает риск развития инфаркта и инсульта.

Повышает физическую выносливость.

Возможно, укрепляет иммунитет (пока это продемонстрировало маленькое исследование)

Улучшает когнитивные функции.

Есть данные, что дневной сон действует неодинаково на психику разных людей: больше пользы получают от него те, кто поздно ложатся и любят поздно вставать, то есть, идентифицируют себя как «совы».

Побочные эффекты дневного сна

Исследователь сна, профессор Университета Джонса Хопкинса Чарлин Гамалдо (Charlene Gamaldo), указывает на следующие проблемы, которые могут быть связаны с дневным сном.

Временное головокружение, несобранность. Эти ощущения обычно связаны со сравнительно длительным дневным сном. Гамалдо связывает это с тем, что в таких случаях сон становится более глубоким.

Сложности с засыпанием ночью. Это распространенный феномен. Об отказе от дневного сна нужно подумать, если засыпание ночью занимает более получаса.

В новом исследовании ученые показали связь между длительным дневным сном и увеличением риска смерти и развития болезней сердечно-сосудистой системы. Однако любовь к дневному отдыху может оказаться не причиной поражения сердца, а «тревожным звоночком», который отмечает о проблемах.

Как лучше спать днем?

Мы не можем дать совет, как договориться о дневном сне с работодателем. Делимся общими советами по организации тихого часа от клиники Мэйо.