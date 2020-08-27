Российские ученые в Антарктике получат уникальный жилой комплекс размером с пятиэтажный дом

27.08.2020, 19:48, Новости дня

В год празднования 200-летия со дня открытия Антарктиды русской экспедицией Беллинсгаузена и Лазарева в Гатчине (Ленинградская область) презентовали уникальный зимовочный комплекс антарктической станции «Восток».

Ленинградский Опытный завод строительных конструкций в очередной раз доказал, что имеет хороший опыт возведения городков в арктической зоне, передает Online47.ru.

«Наш Гатчинский завод – единственный в России, который имеет подобный опыт возведения городков в арктической зоне. Поэтому мы не удивлены, что такая уникальная конструкция появилась именно у нас. С учетом стратегических задач по развитию научных исследований в Арктике и Антарктике, мы надеемся, что завод сохранит репутацию уникального предприятия и будет обеспечен заказами», – отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

На самом деле таких комплексов еще нет нигде. Благодаря современным технологиям, российские учёные смогут ещё лучше изучить просторы Антарктиды.

«Обновление российских антарктических станций ведется в соответствии с распоряжением Президента России. Главная цель нового уникального комплекса – укрепление позиций российской науки в Антарктике», – добавила во время осмотра комплекса заместитель председателя Правительства Виктория Абрамченко.

Новый комплекс станции позволит полярникам в течение 10 месяцев жить в комфорте и безопасности. Обычно в сезонный период на комплексе проживают 35 человек, а зимой –15.

Здесь предусмотрен двухлетний запас топлива и продуктов. Новый комплекс уже в сентябре демонтируют и из Ленинградской области отправят на станцию «Восток».

Станция Восток основана 16 декабря 1957 года. На данный момент она является единственной российской внутриконтинентальной антарктической станцией.

Со дня своего открытия станция пережила две реконструкции (в 1974 и 1982 годах) и три консервации. В настоящее время инфраструктура объекта нуждается в полной замене. Старые здания находятся не только в аварийном состоянии, но и частично или полностью погружены под снег на 3-5 метров.