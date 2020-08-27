Российское посольство проверит сообщения о задержании журналистов в Минске
27.08.2020, 19:48, Новости дня
Посольство РФ проверяет информацию о задержании российских журналистов на площади Свободы в Минске, сообщили в дипмиссии.
«Информация проверяется», – цитирует РИА «Новости» пресс-секретаря посольства Алексея Москалева.
Ранее сообщалось, что во время освещения акции протеста в Минске задержали ряд журналистов, в том числе фотокорреспондента ТАСС и корреспондента РИА «Новости». В ГУВД Минского горисполкома сообщили что, группу журналистов доставили в РУВД для установления личности.
Напомним, после президентских выборов в Белоруссии сообщалось о задержании ряда российских журналистов.
К разрешению ситуации подключилось посольство РФ в Белоруссии. Позже журналистов отпустили, при этом во время задержания к ним применяли физическую силу.
Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев распорядился провести тщательную проверку по каждому факту насилия в отношении журналистов в ходе массовых акций.
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