 

Белорусская оппозиция назвала неприемлемым формирование в России резерва силовиков

27.08.2020, 19:25, Новости дня

Координационный совет белорусской оппозиции назвал неприемлемым формирование в России каких-либо вооруженных формирований для использования в Беларуси.

Оппозиция отреагировала на слова российского президента Владимира Путина о создании «резерва из сотрудников правоохранительных органов» по просьбе белорусского президента Александра Лукашенко.

Путин отметил, что эти силы не будут задействованы, пока ситуация не начнет выходить из-под контроля.

Координационный совет в своем заявлении выразил сожаление по поводу создания этого резерва по просьбе Лукашенко, подчеркнув, что это является нарушением международного права.

«Соединенные Штаты вдохновлены тем, как белорусский народ мирно демонстрирует стремление определить свое будущее. Мы придерживаемся нашего долгосрочного обязательства поддерживать суверенитет и территориальную целостность Беларуси, а также стремление белорусского народа выбирать своих лидеров и собственный путь, свободный от внешнего вмешательства», – заявил на днях госсекретарь США Майк Помпео.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.08 / Зеленский о поджоге авто журналистов “Схем”: Не допущу, чтобы критика власти влекла за собой преследования или запугивания

20.07 / Задержаны подозреваемые в нападении на дом экс-директора «Ростсельмаша»

28.06 / Коломойский потребовал открыть дело против Порошенко

01.07 / Тренер ЦСКА Гончаренко объяснил свой отъезд

21.08 / Пенс пообещал, что республиканцы продолжат агитацию «на улицах»

22.08 / «Беби-бум» и рост смертности среди матерей и новорожденных — Telegraph о последствиях пандемии для развивающихся стран

09.07 / Стало известно об участии в беспорядках в Белграде наемников из американской Blackwater

08.07 / Венесуэла заявила о ликвидации американского самолета

29.07 / Пушков поддержал расширение Россией инструментария экономических санкций

25.06 / Стерненко заявил, что СБУ завершила досудебное расследование по делу о нападении на него

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска