Белорусская оппозиция назвала неприемлемым формирование в России резерва силовиков

27.08.2020, 19:25, Новости дня

Координационный совет белорусской оппозиции назвал неприемлемым формирование в России каких-либо вооруженных формирований для использования в Беларуси.

Оппозиция отреагировала на слова российского президента Владимира Путина о создании «резерва из сотрудников правоохранительных органов» по просьбе белорусского президента Александра Лукашенко.

Путин отметил, что эти силы не будут задействованы, пока ситуация не начнет выходить из-под контроля.

Координационный совет в своем заявлении выразил сожаление по поводу создания этого резерва по просьбе Лукашенко, подчеркнув, что это является нарушением международного права.

«Соединенные Штаты вдохновлены тем, как белорусский народ мирно демонстрирует стремление определить свое будущее. Мы придерживаемся нашего долгосрочного обязательства поддерживать суверенитет и территориальную целостность Беларуси, а также стремление белорусского народа выбирать своих лидеров и собственный путь, свободный от внешнего вмешательства», – заявил на днях госсекретарь США Майк Помпео.