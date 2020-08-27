“Русские своих не бросают!”: блогер Антон Дудков о российских пленниках в Ливии
27.08.2020, 19:23, Разное
“Есть действительно важные вещи и
важные люди! Поэтому послушайте внимательно видео и изучите историю Максима
Шугалея. А если нет возможности прочитать, то в сентябре выходит вторая часть
фильма “Шугалей 2”. Русские своих не бросают!”, – написал он на своей страничке в instagram.
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Есть действительно важные вещи и важные люди ! Поэтому послушайте внимательно видео и изучите историю Максима Шугалея. А если нет возможности прочитать, то в сентябре выходит вторая часть фильма «Шугалей 2». Советую вам посмотреть и осмотра. Русские своих не бросают ! #русскиенесдаются #шугалей #шугалей2
Напомним, что незаконное
задержание российских социологов в Ливии произошло весной прошлого года. И по
сей день они пребывают в тюрьме Митига, где подвергаются постоянным
издевательства и пыткам.
Освободить ученых из плена до сих пор не удавалось.
Выход первого фильма пролил свет для мировой общественности на эту полную
несправедливости историю. Вторая часть может помочь сдвинуть дело с мертвой
точки и поспособствовать долгожданному освобождению пленников.
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