Мнение: Письмо: “Она не холодна”

27.08.2020, 19:20, Разное

Вот это интересное письмо, хоть и длинное очень. Длинное, потому что автор сначала все пересказал, а потом еще то же самое в диалогах привел.

Но автор не рапан и в какие-то моменты даже не рыба.

Девушка у него тоже не рапан и не особо рыба. Таких писем много стало, я вас предупреждала. Но если вы не научитесь их разбирать, мы разбирать их не будем.

В таких письмах надо видеть, что верно делается, такого там обычно много, если не большая часть. И есть ошибки, но это именно ошибки, а не сплошная лажа как в письмах рапанов. Здесь вот автор даже когда по сути лажает, все равно хорошо формулирует в диалоге и этим частично возвращает в границы. Так тоже надо уметь.

Я пока сама буду показывать, что так, что не так, вам остается только это понять и подтвердить понимание. Другие детали найти и охарактеризовать. Но не имитируйте, что понимаете, если не поняли, не натягивайте сову, это всегда очень заметно.

yupiter_07

Здравствуйте, Эволюция.

Прошу посмотреть на ситуацию сверху и разобрать эту ситуацию.

(Сами учитесь на свои ситуации сверху смотреть. Научитесь смотреть на себя и свои ситуации над полем, будете рыбаками. Или для начала научитесь смотреть со стороны. Для этого представляйте, что вам это рассказывает приятель или коллега, не самый близкий человек, но не противный вам)

Читаю блог, 2,5 года, как время есть – сейчас на Ноябре 19-го. Многое благодаря Вам изменил в себе. Спасибо.

Мне 46. Сейчас сменил сферу деятельности и пробую набрать опыт в сфере ИТ. До этого был директором филиала, получал не плохо. Но когда пришло понимание, что курс на сокращение филиалов – начал искать другую работу. Перешел очень неудачно. Было обещано одно, получил совсем другое. Были обещаны интересные проекты, оказалось, что необходимо продавать “воздух”. Не пошло. Через 4,5 меня попросили оставить место, хотя были и успехи, но не смог встроиться. Решил найти работу именно в сфере ИТ, пусть и с понижением. Зарабатываю средне. Хватает. По концу года премии – в опщем получается хорошо.

(Это важный момент. Всегда смотрите на экономику, особенно если автор – мужчина. Если экономика проседает, в большинстве случаев будет расти плюс у партнерши. Только нерыб-мужчин это правило не касается. Понятно почему то и это?)

2,5 года как разведен. Прожили в браке 18 лет (всего 19). Был дефолт. Она нашла себе мужчину. Как раз за пару месяцев до того, как разбежались начал читать блог. Хотелось что-то поменять в своей тине.

Пацану 18 уже, живет со мной. Дочке 12, с матерью в другом городе. Отношения бы я описал, что у нее со мной холодная война. В прошлом году дала увидеть дочь на пару дней, в этом отказалась вообще. Только по вотсапу списываемся и с бывшей и с дочерью. Хотя было время, что и вотсап с дочкой запрещала. Сейчас потихоньку готовлю документы в суд. Алименты на дочь плачу с момента достижения сына 18-ти. Она хоть и не просила, но считаю долгом. Понимаю, на что она обижена. Считает, что я ее обманул, хотя у нас были некие договоренности и по моему мнению договоренности я выполнил полностью, а по ее нет. Начала на меня кричать я телефон положил.

(У автора есть дурная привычка – уходить в игнор. Вы увидите это во всех ключевых моментах письма. Если сравнивать это с решетом и битвой скалками, это конечно лучше. Но такое молчание – совсем не золото. И он еще читает блог и почему-то укрепился в этой своей дурной привычке, вместо того, чтобы ее изменить. Привычка чисто рыбья. Спрятался и сиди)

А может и не из-за этого, а из-за того, что сын почти не общается с ней, хотя я просил его общаться. Но он взрослый – чего его уговаривать. Сам решает. Парень у меня очень самостоятельный.

Через пару-тройку месяцев, как ушла – познакомился в Тиндере с девушкой молодой – А. 12 лет разница. ОЗ много выше. Высокая, стройная, с мелкими природными кудряшками. Зарабатывает выше, друзья влиятельные. Закрутилось все быстро и 1,5 года провели вместе.

(Он быстро нашел девушку с ОЗ выше. У него неплохие границы в общении, дальше увидите. И еще хоть он и пережестил чуть-чуть с женой, но зато не сливался, и вы можете обратить внимание, у него нет обид на нее, хотя она ему изменила. То есть мужчина устойчивый)

Вышли, видимо, тоже в дефолт. И на очередной вечеринке она в меня вьехала. Ситуация глупая была. Она не права. Но видимо лишку выпила и сказала, что типа спать вместе не будем, иди куда хочешь. При ее друзьях, у которых и была вечеринка. Вызвал такси. Уехал. Пару месяцев занимался работой, отремонтировал комнату, возобновил походы в спртзал. Несколько раз встречался с девушками с СЗ. В один из походов в ресторан встретил А. Спросила: “Все”?. Я сказал: “Да”. Спросила: “Когда вещи заберешь?” – через пару дней. Заехал, а она держит покерфейс, но руки дрожат. А вот у меня ничего не екнуло даже. Прям как железный Феликс.

Да и недавно хотел у нее выкупить часы из коллекции, которые вроде как сломались и я взялся починить (она сказала сломались после того, как я их носил) – мы встретились – но только добрые чувства к ней. Она много для меня сделала. Подучила стилю – я сменил свой гардероб, и не выгляжу, как пугало и более-менее разбираюсь в брендах. Приучила носить ароматы. Но не о ней речь.

(Эта интересная история. И автор в ней, в общем-то прав. Девушка обругала его перед своими друзьями, он ушел, она не остановила. Но здесь опять видна его привычка – резко уходить, не сказав ни слова. Народ, коль скоро вы уже не рапаны, учитесь уходить в границах, не только не сливаться, но и не косячить. И он в следующей истории сам о свой косяк спотыкнется)

В день “Всех влюбленных” познакомился с С. Были билеты в ресторан с танцполом куплены. Получаю взаимный лайк в Тиндере. Диалог:

Я: С. Привет. Очень рад, что лайкнула. Я простой парень. За плечами брак и 2-е деток.Старшему скоро 18. Живёт со мной. Дочке скоро 12. Живёт с бывшей в Москве. Развелся примерно 2 года назад. Примерно так. Ты очень красивая. Расскажи о себе?

(Здесь он выглядит туповато, но обезоруживающе. Я бы даже сказала, это колпачок и под ним он делает шаги в открывающиеся границы. Понятно как?)

С: Доброе утро) я не хочу в тиндере писать о себе. Это долго и неинтересно. Лучше за чашкой кофе рассказывать о личном.

Я: Это прекрасно ) Что завтра делаешь днем-вечером?

С: У меня все выходные на этой неделе расписаны. Много планов.

Я: Ух, в какое интересное положение я попал 😂😂😂😂 Вроде ты не готова переписываться, но и встретится на выходные нет желания. Так и давай сегодня 😁 Встретимся

С: У меня тренировка до 9. Если только после 10🤔

Я: У меня 2 билета в “Ресторан” ) Стол необходимо занять до 9. Возможно, что я тебя там дождусь? Вот и познакомимся и отдохнем после рабочей недели. )

С: 🤔

Я: Ничем обязана за это не будешь.

С: Это же собраться надо! Прическа.. макияж.. Я к 12 подтянусь)))

Я: Тогда я не буду причесываться ) это позволит тебе сколько то времени сэкономить?

С: ) Это подстава))))

Я: А так – я не против. Хоть к 12. Я все равно раньше часа домой не рассчитывал )

Я: Подстава? Ты что. Это вообще был не я. Это все он, другой 😂

С: Я только сегодня на работе девочкам предлагала сходить в “Ресторан”) вселенная быстро меня услышала)))

Я: Вотсап?

Дальше в вотсапе:

Я: Привет. Это “Имя”.

С: Очень приятно) С.🙂

Я: Обалдеть. Я впервые встречаю девушку с таким именем.

Я: Я так только брата троллил.

Я: Он твой тезка. Но мужик.

Я: Вот значит какие красивые девушки скрываются под таким именем )))

С: Это польское имя)

С: Я дико извиняюсь, но не могу сейчас писать. Позже спишемся

Я: 😜

С: У тебя какой рост?

Я: 174

С: Принято

С: У меня 176, думала ещё каблуки одеть… Сейчас даже не знаю в чем идти)))

Я: Если хочешь каблуки – одевай. Я не напрягаюсь по этому поводу. Удобно на танцполе будет?

Я: Я не в пиджаке буду 🙂

(Хорошо он все пишет, в целом. И даже небольшой его рост не стал помехой. Учитесь, парни)

Втретил у входа. Ах! Эльфийка! Светлые волосы, стройная, красивая.

Разговаривали, шутили, она смеялась. Выводил на танцпол. Ах, как она двигалась, как свет отражался от ее глаз… В медленном танце я сказал: “ты мне очень нравишься, а я тебе?”. Она ответила, что тоже. Я попросил, что бы она меня поцеловала и она поцеловала! Мой день “Всех влюбленных” (а это как раз было 14 февраля) был прекрасен. Я знаю, что и ее тоже.

Позвал на завтра к друзьям с дочкой (дочке 10 лет). Она согласилась.

Заехал за ней. Познакомился с дочкой. Посидели с друзьями. У меня друг – мы дружим 40 лет. Мы в песочнице во дворе познакомились, когда я к бабушке приезжал – прям спасибо ему и его жене – разрекламировали. Ей говорят – а что это мы отмечаем, пьем, а я нет? Давайте, оставайтесь с ночевкой. Она согласилась сначала, я выпил. Потом говорит: “Я домой поеду. Я говорю – отвезу.” “Ты же выпил”? Не вопрос – решим. Вызвал такси, отвез.

Переписывались. Вечером говорит – скучаю. Я прыг на машину и на другой конец города. Вышла удивленная – я говорю – поцеловать приехал и обратно. Собственно неделя – и мы в постели.

(Ничего удивительного)

Я признался в любви. Отдал ключи от своей квартиры. С тех пор были вместе. Чуть позже она мне свои дала. Ездил к ней, дарил цветы, ночевал, когда дочка у бабушки, починил что мог дома у нее, готовил ужины, перед сном ей читал (ей нравилось и она просила иногда, когда я не предлагал). Она отвечала – готовила завтраки, у меня дома когда были – обязательно приберется, дарила подарочки. Перебрали мое барахло холостяцкое – часть на помойку выкинули.

Говорила, что вот прям ей у меня нравится. Что как будто родное. Ездили вчетвером в поездки по области, играли все вместе в настолки. Дочке ее я нравился – слушалась меня. С. говорит, что прям захотела быть взрослой и самостоятельной – я не люблю сюсюкаться, и просто давал, чего ей по кухне помочь или чего-то поделать.

Парню моему он понравилась, маме.

Через небольшое время позвал переехать жить к себе, когда я ремонт сделаю. Она согласилась. Планировали вместе интерьер, выбрали обои (вернее она :), а мне очень нравилось). Познакомил с некоторыми друзьями.

Рассказывала о себе, что замужем не была, дочь от женатого. С ним почти не общается. Он с дочерью тоже. 6 лет живет в нашем городе. Что на Тиндер заглядывает раз в полгода, обожгется и снова полгода пауза. Отношений давно небыло. Учеба, работа, дом, семья. ОЗ ее думаю выше моей. Я никогда не интересовался ее ЗП. Хотя один раз попросила денег до з/п. Я без вопросов перечислил больше и без отдачи. Из разговоров понял, что руководит людьми в компании, а недавно поинтересовался, как все-таки – исполнительный директор. Поклонники вроде как есть. Я не видел, но говорила, что некоторые пишут. Хотя нет, одного видел. Прямо во дворе у нее живет – рисует на снегу сердечки ей на машине. Когда он отразил, что я к ней езжу – написал ей, что она будет плакать из-за меня. Она так сказала.

Справили дни рождения. Сначала у нее, через 2 недели у меня.

У меня на ДР казус – пригласил друзей и знакомых (в прошлый раз на природе справляли – человек 30 пришло, всех пловом и шашлыками накормил), в этот раз из-за короновируса приехали девченки 10 человек и позже 1 парень.

Выложил фото на ФБ – ну и прилетело мне:

С: Удали фото. Из фейсбука

Я: Поставил видимость для себя только.

Я: Посмотри, видно?

С: Нет. Я просила только со мной убрать.

С: В следующий раз освободи меня пожалуйста от этого безудержного веселья. Я возненавидела фанты до конца жизни. Почему я должна была это терпеть и делать вид, что мне капец как весело?! Если бы ты оказался в кругу незнакомых 10 мужиков, которые заставляют дуть мне на шею и учат делать мне массаж, а другие заставляют кривляться, я не думаю, что ты бы с радостью занимался этим…Извини, но меня до сих пор трясёт от этого вечера. Я готова была общаться, но выступать в роли шута перед незнакомыми мне людьми – это не моё.

С: И выкладывать фото, где я с закрытыми глазами и вообще неудачно получилась для чего? Ты добить меня хочешь?

Я промолчал. На следующий день:

С: Ты больше не хочешь со мной общаться?

С: Отсутствие ответа-тоже ответ. В закрытые двери ломиться не буду.

Я снова промолчал. На следующий день:

С: Антон, если ты принял для себя какое-то решение, то скажи. Это важно.

Я не пишу. Чуть позже позвонила и начала извиняться. Я извинения услышал и просто продолжил по нашим планам, куда она хотела поехать. Вроде конфликт закончили.

(Здесь видно его косяк? Ее претензии были справедливы. Даже если не понравился тон, ему надо было ответить, что такого больше не будет. Обратите внимание. Вы можете не извиняться, не оправдываться, если на вас наехали. Но если есть часть вашей вины, вы не можете просто надуться и замолчать. Это очень жесткая пика и может быть только в случае грубого наезда на совсем пустом месте или в случае серьезного оскорбления. Во всех остальных случаях надо что-то отвечать, хотя бы коротко. Здесь он ее напугал и встряхнул, но дальше его СЗ будет падать. А она и так была не очень большой из-за недостатка ОЗ)

Ну вот и подошел конец июня – я занялся ремонтом комнаты. Она в командировку на несколько дней. В первый день списались – говорит, что редко на связь будет выходить. Роуминг дорогой, и она уже на круглую сумму по работе наговорила и написала. Так что переписывались и говорили не каждый день.

Ее прилет:

[17:01,] С: Я в аэропорту. Прилетаю в 22.40😘

[17:43,] С: Ты встретишь?

[18:05,] С: Встречать не надо. Я такси вызову. Я себя плохо чувствую. Хочу одна побыть. Извини.

[18:05,] Я: Понятно.

[18:09,] Я: Могу просто отвезти. А потом сам домой уеду.

[18:09,] Я: Соскучился очень.

[18:10,] С: Спасибо. Давай тогда так. Я тоже очень соскучилась. Но у меня жуткое состояние🤕

[18:11,] Я: Я не из пугливых)

[18:11,] С: 😘

[18:11,] Я: Люблю тебя 😘😘😘

[18:12,] Я: Рейс какой? Из N?

[18:12,] С: И я тебя, родной

[18:12,] С: №

[18:12,] Я: Ок

[18:13,] Я: Я чаю тебе ещё довезу ) С чабрецом )

[18:14,] С: Возьми шаурмы. Я целый день ничего не ела, но вечером надо будет что-то съесть

[18:14,] Я: Хорошо.

[18:14,] С: До встречи, родной😘

Вечер. Я приехал за ней. Встретил. Подарил букет. Отвез в ресторан (ну не шаурму же). Там поболтали. Она сказала, что завтра с дочкой к родственникам.

Воскресение с утра пишу: “Доброе утро”.

Она мне голосовым скидывает, что идет к машине и к бабушке за дочкой.

Пошел ремонт делать. Вечер – около 11. Она так и не позвонила, не написала. И вот хрен знает что. Онегин в собственной красе с удачным фокусом внутрь? Бомбануло меня что-то не по детски. Вспомнилось, что перед днем рождения удалила меня из инстаграмма – я тогда спросил – почему? Сказала, что мой подарок обсуждает и после дня рождения добавит – так и не добавила. С мамой своей так за полгода и не познакомила. За день перед поездкой – мне что-то там на телефон пришло – она попросила посмотреть. Я показал. Буквально через несколько минут пришло ей – я попросил ее показать, она сказала, что личное пространство, она не готова делиться им. И готова поговорить по этому поводу. Я сказал, что не надо. Что она говорила в самом начале, что на мероприятия, куда она летает есть мужичек, с которым у нее переписка и они друг-другу поцелуйчики шлют, но с ее стороны это не более чем дружба.

(Все, что он перечислил, важно, но это все говорит о недостатке его СЗ. Это не косяки, на которые можно сделать пику. Нельзя накопить в шкатулочке и опосля делать пику. Пику можно делать сразу, на конкретный косяк, когда вас обидели, оскорбили, оттолкнули)

Она позвонила после одинадцати. Я ответил сухо, что спать лег. Она спросила, что случилось – сказал, что бы не переживала.

(Вот здесь надо было не отмораживаться, а выразить обиду. Можно было даже спровоцировать ссору, если бы она повелась. А он ушел в себя)

А сам всю ночь не спал. Думал что делать, что бы значимость поднять. Поступил гениально – не придумал ничего лучше, чем позвонить ей с утра и сказать, что хочу ей ключи отдать и свои получить.

(И вот смотрите теперь, как он лажает. Он решил поднять значимость щипцами. Самыми жуткими рапаньими щипцами. Предложить расстаться в надежде, что она будет останавливать. С прошлой девушкой у него получилась пика, ведь она наехала на него перед друзьями. Но и там пика была кривая. А здесь это вообще не пика. Здесь самые настоящие щипцы)

Сказал, что на работу заеду и завезу. А там если спросит – поговорим и решим, что и как.

В обед заехал, завез. Сказал, что хотел. Молчит. А отступать некуда (так мне тогда казалось). Уехал. Не хватило дня до 6 месяцев.

(Он ей сказал, что ему не нравится ее отношение к нему и он хочет расстаться. И это после объявления, что он завезёт ключи. Это настолько кривая “пика”, что щипцы. В границы это можно было вписать, если бы он не предлагал завезти ключи, а предложил встретиться, на встрече сказал бы, что огорчен ее холодом и если она не хочет жить с ним и сомневается в нем, лучше расстаться. Можно было бы и маму припомнить и ревность к мужику. Вот это было бы туда-сюда, хоть и не идеально. А он сделал лажу какую-то)

Через несколько дней собрал вещи, отвез на работу. Снова молчит. Потом говорит, что вещи мои не собрала. Что завтра их отдаст.

Заехал. Взял вещи. Молчит. Ушел.

Пишет мне в чат:

С: После расставания у меня чувство ч ты меня ненавидишь.

Я: Почему?

С: Мне кажется так расходятся когда ненавидишь человека

Я: Вот как. Я не могу тебя ненавидеть.

С: Ты даже не поговорил. Оборвал все сразу

Я: Я не думал, что ты хочешь поговорить.

С: Очень хотела

Я: Но не сказала?

С: Ты же все решил. Поняла что нет смысла.

Я: Наверно так, раз ты так поняла.

Я: А ты хочешь поговорить?

С: Да

Я: Обожаю такие ответы )

С: Это сарказм?

Я: А ты обидешься?

С: Нет

Я: Нет.

С: Потолок сделали?

Я: Так вот какой предмет разговора. Почти. Завтра ещё на раз покрасим. Должны были сегодня, но когда красили на первый раз – кое где винил отошёл. Наш мат эхом отражался от стен. Акустика хорошая…

С: Я думаю не ватсапе надо разговвривать

И все. Сцука, надо же было кривляку включить, герой…

(По диалогу понятно, что девушка рада расставанию, хоть ее и задела форма. И если бы он это понял и отстал, все было бы неплохо. Я думаю, его СЗ подросла бы даже. Но он зацепился за свой косяк и будет болтаться. Потому что щипцы его не сработали, а СЗ ее он сейчас отрефлексирует и будет с ума сходить)

А на следующий день открыл ноут. Там в браузере видать сохранился пароль от ее почты и, собственно, почта и открылась. Вот прям перед глазами уведомления о регистрации на каком-то СЗ. Ну и все. Мне уже ничего не надо.

(Нет. Если вы инициатор расставания, то второй имеет право на свидания с другими. Так что ему не то что “не надо”, а станет очень надо. Ему помогло бы осознать, что она сама хотела расстаться и только формально он инициатор. Но он не сможет. Поступил как крутой рыбак, жестко, но корону при этом снять забыл)

Ездил к другу. Жена его сказала, что С ей звонила и сказала, что хотела со мной поговорить. Думал, а зачем мне это. Считал что все.

С забыла ключи передать, ну я и не просил. Думал, что новые сделаю. С сама написала про ключи.

Договорились. Заехал. Предложила чай. Я отказался. Пишет потом:

С: У тебя есть одно удивительное качество. Ты все всегда делаешь правильно. Обо мне ни кто в жизни так не заботился как ты. Я благодарна тебе за все дни, что ты был со мной.

Я: Я был счастлив с тобой. Жаль что все так вышло. Даже сын сказал, что ты лучшая из женщин, которые с которыми я был близко. Ты лучшее в моей жизни.

С: Ты навсегда поселился в моем сердце.

Я: Красивые слова

(Девушка тоже не простая, как мы видим. И тоже читает блог. Но разница их в том, что его СЗ для нее небольшая, хотя немного пошла вверх, а ее СЗ для него очень большая и начала расти корона. Все ее теплые слова на прощанье полетели в шкатулку)

На следующий день

Я: Привет. А ты действительно хотела поговорить?

С: Привет. Если бы не хотела, не предлагала бы чай!

Я: Я думал, что прямо скажешь. А то чай – это не поговорить, а чай.

С: А ты намёков не понимаешь?

Я: Может туповат?

С: Тупость-это точно не про тебя

Я: Тогда может слишком прямой?

С: Может… У меня такая же политика как у тебя “послали-иди”. Но в этой истории есть недосказанность.

Я: Это часть моей политики. Не вся. Недосказанность – о чем?

С: О наших отношениях и причинах расставания

Я: Я вроде сказал, у тебя ни одного вопроса не возникло ни на одной из встреч.

С: Сначала ты меня в шок вверг, во второй раз ты мне вещи сразу отдал и уехал, впрочем как и в третий раз. Я должна была бежать и в ноги бросаться?

С: Вообще в моей картине мира люди садятся и разговаривают, а не привозят посреди дня ключи и убегают.

Я: Ты считаешь меня таким, ждущим коленопреклонения?

Я: Если бы ты просто сказала “поговорим”, думаешь я бы отказал?

С: Меня удивило твоё поведение.

С: Я всю неделю в шоке проходила. Я даже подумала, что ты с А. сошёлся, потому что люди так резко не бросают

С: Я кстати за это время ковидом переболела. Я думала, что у меня депрессия, а это ковид был. Я ходила никакая

Я: Мне жаль. (

С: Я даже не поняла, что заболела.

Посочувствовал, спросил про родных. Все хорошо оказалось.

Хотел заехать, поговорить. Но тут руку как-то неудачно потянул и все. Несколько дней на обезбаливающих. Сплю урывками по часу… Пока полегче стало – неделя прошла. Нашел повод – тюль, которую оставила. Понимаю, что ее СЗ подросла и я уже сам желал с ней поговорить, хотя до этого было пофиг.

Договорились, что приеду – отдам. Заодно поговорим.

Приехал, позвала чай попить. Разговариваем ни о чем. Я смотрю, а глаза отстраненные. Понимаю, что бесполезно разговаривать. Ноль каких-то эмоций за весь разговор. Я уехал. Подумалось, что так не гоже. Решил, что надо эмоции раскачать попробовать. Хоть какие. Только не безразличие.

(Он хочет раскачать ее эмоции, а раскачает свою фигуру и его СЗ будет падать. И обратите внимание на “хоть какие эмоции”. Это вариация “я ничего не теряю”)

Написал:

Я: Хорошо поговорили. Только не совсем понял, почему в чате нельзя было новостями поделиться.

С: Наверно те вопросы, которые были раньше, сейчас уже не актуальны

Я: Вот как.

С: Как то так.

Я: Интересно просто, что изменилось за 2 дня?

С: Я же не говорила о чем я хочу поговорить

С: Ты бы ещё через год спросил.

С: Мне очень хотелось выяснить отношения когда ты решил расстаться. А сейчас это уже лишнее

(Здесь на девушке очаровательный колпачок. Ах, она в таком шоке была, онемела, а теперь травмирована и все, не актуально. Он изначально четко и ясно видел, что это ее колпачок. Но теперь его корона подросла, фигура его раскачалась и он готов верить в ее травму и просить у нее прощения)

С: Всему свое время

Я: Ну что ж, видимо буду кусать локти.

С: Почему. Ты же все решил для себя.

Я: Главное, ты подтвердила, что я все правильно сделал.

С: Главное? На меня не надо перекладывать ответственность)))

С: В моем мире, люди садятся и обсуждают возникшие проблемы, а не привозят ключи средь бела дня

Я: Наверное ты права и тебе нужен менее эмоциональный человек.

С: Откуда ты знаешь, что мне нужно?

Я: Я нужен?

С: Что за провакационный вопросы?

Я: Извините, королева, что задел Вашу гордость. Я просто мужлан, и очень прост. Поэтому не понимаю намеков и просто все делаю прямо.

(И все же парень тоже хорош. Мне нравится. Оба хороши. Читаю и любуюсь местами)

С: И вопросы у меня прямые.

С: Напиши в эволюцию (перед сном я читал именно блог вслух) письмо:”Я Антон, мне 46 лет. Я чёт психанул и среди дня привёз ключи от квартиры С, в двух словах объяснил, что мне не нравится в отношениях. Через 2 дня я ей на работу привёз вещи. Потом к ней домой приехал за вещами, она пригласила на чай, а я отказался и сразу ушёл. Скажите, должна ли она мне ответить: нужен я ей или нет?”!!!!!

(Чтения вслух не прошли даром для нее. Она все про границы понимает правильно)

С: Ты не ахренел?! Ты меня бросил средь бела дня и теперь задаёшь такие вопросы? Очень нужен, чтобы через пол года ты психанул и опять ключи отдал!!!!

С: Я не хочу давать оценку твоим действиям. Но как я поняла из твоей истории, ты от А тоже ждал, что она тебя будет останавливать. История повторяется? Делай выводы.

Я: Только перед этим надо в письме вставить: Я встречаюсь с девушкой полгода. Очень ее люблю. Позвал жить вместе. Она согласилась. Однако с начала встреч произошло следующее:

Сначала меня заблокировала в инстаграмме, так и не обьяснив почему; За полгода не познакомила ни с одним родственником, кроме дочери. Начал делать ремонт, а она говорит, что дочку не будет переводить рядом в школу… Что это? Подготовка, что бы постепенно послать меня нафиг?

В начале отношений говорила, что там у нее какие-то романтические переписки. И через полгода отношений, когда она попросила показать, что там мне на телефон пришло и я показал, т.к. считаю ее частью своей жизни, я попросил в ответ показать что пришло ей – со злостью обявила что это ее личное пространство. Что там? Парралельные романы? То, что едет в командировку – я понимаю не из прямо сказанного ей, а просто упоминания в другой теме. Думаю, поговорю, как приедет. Не виделись несколько дней, скучал страшно. Встретил, отвез домой. На утро написал – ответила что поехала на дачу. Ждал звонка весь день. Но видимо были более приоритетные дела. Всю ночь думал – кто же я ей? Поэтому решил – встретимся и я либо отдам ключи, либо она со мной поговорит и я пойму, что был не прав. Приехал, сказал что есть, и отдал ключи. Вопросов не возникло. Так что можешь не отвечать на вопрос – нужен ли я. Это было понятно еще до того, как я ключи отдал.

С: Все что тебя напрягало, ты мог мне сказать и я бы по каждому пункту дала свое виденье и объяснила, почему так и так. Ты в себе все это копил, и не придумал ничего лучше как привезти ключи. Бинго!

С: Я спать

Я: Я и сказал.

(Ну и здесь бы хотя бы ему отстать)

Утром написала:

С: Антон, прости за вчерашние слова. Мне стыдно.

Я: А на вопрос мой ты мне ответишь?

Я: Вернее одно от второго не зависит.

С: Ты поздно задаёшь вопросы.

Я: Я даже ответа не получу на вопрос?

С: Я не хочу на него отвечать

Я: Почему? И для чего поздно?

С: Для всего

(Попался он)

Думаю, надо ехать. Вечером прыгнул в машину. Приехал. Дождался ее от ее матери. Разговариваю. Извиняюсь.

(Он второй раз прыгает в машину. Спонтанный такой. Но если первый раз он прыгнул в ответ на ее скучаю, сейчас он прыгнул в ответ на ее прощай. Хотя надо сказать, она все же кинула ему небольшой крючок на прощанье, а он его проглотил как рыба)

Спрашиваю

Я: – я тебе нужен?

С: – я не буду отвечать на вопрос.

Я: – Ты меня любишь?

С:- Я не буду отвечать на вопрос.

Еще что-то спрашивал. Почти тот же результат. Но в глазах некая злость. Не безразличие. Думаю, что вперед двинулся. Хотя бы так пока. Решил чуток переждать. Понимаю, что ее СЗ рвануло вверх, хочу вернуть.

(СЗ рванула вверх, потому что расстался мимо границ, зашатался и дальше не удержался и надел на нее колпачок)

Сегодня купил букет цветов и приехал. Встретил на улице.

Я: Давай поговорим.

С: Давай. Но неочем разговаривать, все прошло.

А я вижу, что в глазах нет безразличия.

(Начинааается. По глазам читает в короне Победителя. У нее нет безразличия, потому что ситуация очень эмоциональная, она нервничает, вот и все)

Я: Я люблю тебя. Не знаю что на меня нашло, какое-то наваждение. Я хочу быть с тобой. Я понимаю, что обидело тебя. Обещаю, что такого не повториться. Прости меня. Вернись ко мне.

С: Пойдем к тебе в машину, поговорим.

Сели в машину.

Она начала обьяснять, что с мамой не познакомила, потому что мама не захотела, что я вот так ее бросил. Что она думала, что я ушел к А. Что даже на работе это обсудила, ибо так не бывает. Что ее на самом деле устраивает гостевой брак, как у нас было.

(Тут все в кучу, а по сути она ему сказала, что съезжаться не хотела, ОЗ его маловата для таких шагов ее, жизнь менять не хочется, мама против. И дальше, что его уход ее шокировал. То есть получается, что как раз ушел-то он верно и даже жесткость была хоть и мимо границ, но намного красивей, чем его слив сейчас)

Я ее держу за руку и говорю – давай вернем его, а А. мне не нужна.

Она говорит, что привыкла жить одна, что пыталась заставить себе принять мысль, что надо переехать, дочку устраивать в школу и мама ее боится перестать видеть внучку.

(Она ему говорит все то, что он и сам понимал, почему и принял решение расстаться. Но сейчас он не хочет в это верить, хочет верить своей короне)

Я ей говорил, что давай маму к нам перевезем ближе. Я же свою перевез.

Она говорила что для нее закончено все. Что что бы забыть меня специально искала во мне недостатки и возводила их в степень. Что она это умеет. А я найду другую, т.к. для меня это не проблема. И на Тиндер снова пошла, что бы отвлечься. Но ни с кем не встречалась, не планирует и нет у нее романов.

Я: – Мне кроме тебя никто не нужен. Ты любишь меня?

Она подумала и говорит – ответ не понравится.

Я спрашиваю – ты любишь. Она долго думала и сказала, что любит как человека.

Я тоже сделал паузу и сказал, что раз так – наверно надо ехать.

Она сидит. Длинная пауза. Вспоминаю пару забавныех случаев из нашей жизни. Она улыбается.

Потом говорит – мне пора. Вывожу ее из машины. Достает цветы и смотрит на меня. Я ее целую. Она отвечает. Я говорю – не уходи. Она говорит – мне пора.

Черт. Если бы однозначно отворот поворот дала – все для меня было бы понятно. Накосячил, не простили – занимайся своими делами. И если вдруг когда-то стрельнет – то там и разруливай дальше.

Но здесь она не холодна.

(Автор, она уже холодна. И если вы будете добиваться от нее отвращения, это будет вместе с разрушением вашей фигуры. Вы красиво закончили с А. хотя тоже жестковато, но красиво, поэтому получили С. Но теперь вы уже сливаетесь и если продолжите липнуть, для вас настанут плохие времена. Занимайтесь экономикой и ищите девушку, которая будет мечтать жить с вами, а не вилять как С)

Скинул ей песню Dabro – Юность – написал, что хотел бы потанцевать с ней под нее. Ответила, что сейчас ее в машине постоянно слушает.

Думаю, что надо делать какие-то шаги. Эволюция, подскажите пожалуйста, правильно ли понимаю, что шаги надо делать? Ведь моя СЗ не нулевая, хоть и маленькая.

(СЗ уже маленькая и снижается от вашей беготни под короной)